El Complejo Deportivo El Palomar de la UNSJ será el epicentro del Encuentro de Líderes Barriales, una actividad deportiva que reunirá mañana a más de 3.500 chicos de diferentes departamentos. Esta actividad es organizada por la Secretaría de Deportes y ofrecerá una gran cantidad de actividades durante varias horas.

El programa Líderes Barriales es manejado por Juegos Evita y busca insertar en la práctica deportiva a todos aquellos chicos que quedaron fuera en la participación de estos juegos. Esta propuesta consiste en integrar a los chicos sub 12, sub 14 y sub 16 de lugares alejados y que no han entrado en el sistema de competencia de los Juegos Evita Provinciales, ya que no participan con su club o escuela, porque desconocían cómo hacerlo. A través de este programa, y utilizando la figura de un líder convocante, se los comprometió a practicar algún deporte, con cierta periodicidad y regularidad, para integrarlos al programa.

El encuentro reunirá a todos los grupos de Líderes Barriales de 16 departamentos de la provincia, junto a chicos de las Escuelas de Iniciación Deportiva y otros programas de la Secretaría de Deportes. Es por esto, que se reunirá a un total de 3.546 chicos. Durante la actividad se desarrollarán competencias de fútbol, vóley, cestobol, handbol, hockey, natación, tenis y fútbol-tenis. Las actividades se desarrollarán de 8 a 15 y los chicos hasta recibirán indumentaria para los respectivos deportes que practican.