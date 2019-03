Concurrencia. El CDI del Barrio Manantial funciona mañana y tarde con la presencia de 25 chicos en cada turno, asistidos por tres docentes y tres auxiliares, quienes dirigen las actividades lúdicas y educativas que se desarrollan.

El ingreso fue en silencio y algo tenso. Sólo se oyó la voz entusiasta de las docentes dándoles la bienvenida a todos, especialmente a los padres que no pudieron disimular la preocupación de tener que separarse de sus hijos pequeños por un par de horas. De a poco su angustia se fue disipando y fueron los propios chicos los encargados de lograrlo. Pese a que no se conocían no tardaron en socializar y comenzar a jugar. Esto es lo que se vivió ayer en el inicio de actividades en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ’Pasos gigantes’, que funciona en el CIC del Barrio Manantial, Capital. Es uno de los más de 40 CDI que funcionan en la provincia para cuidar, contener y estimular gratis a niños de entre 45 días a 3 años de edad. Durante 2019, además, incorporarán más centros.



Ayer comenzó la etapa de adaptación para los chicos que ingresaron a este CDI, aunque también está dirigida a los papás para ayudarlos a separarse de sus hijos. ’No es fácil para una mamá dejar a su bebé con personas extrañas. Por eso también las incluimos en la adaptación para que conozcan al personal y el trabajo que realizan con los niños’, dijo Mónica Vallejo, coordinadora de este centro.

Para romper el hielo, las mamás y papás se sentaron alrededor de una mesa y, mate de por medio, comenzaron a realizar manualidades donde estamparon el nombre de sus hijos. Al comienzo, los chicos los acompañaron en esta actividad, aunque por escasos minutos. Es que prefirieron divertirse con los juguetes dispersos por toda la sala. Al verlos tan entusiasmados y divertidos, los padres comenzaron a relajarse.



’Es la primera vez que me voy a separar de mi hija que tiene dos años. Creo que me va a costar más a mí que a ella, pero no tengo otra opción. Tengo que trabajar y no tengo quien la cuide ni plata para pagarle a una niñera’, sostuvo Valeria Vargas.



Como la mayoría de las madres presentes sufrían ante la idea de separarse de sus chicos, Cintia Tapia decidió dar su testimonio de vida para transmitir un mensaje tranquilizador. Ella es trabajadora social y se desempeña en el CIC donde funciona el CDI ’Pasos gigantes’. Desde el año pasado lleva a su hija Lissa, de dos años, a este centro para que la cuiden. ’Sé que deben tener recelo, pero yo les digo que se queden tranquilos. Acá sus hijos van a estar muy bien cuidados y, sobre todo, felices de divertirse con otros niños’, dijo la mujer.



Rocío González también quiso compartir su experiencia. Dijo que en el CDI su hijo Santiago, de dos años, aprendió a hablar y a caminar, gracias a la estimulación recibida.

Cantidad

41 son los CDI que iniciarán sus actividades este año. Está previsto inaugurar 5 más en distintas comunas.



Objetivo

Los CDI son espacios de atención integral para niños y niñas de entre 45 días y 3 años. Promueven el desarrollo y la socialización de los chicos, contemplando la autonomía, el desarrollo de hábitos de solidaridad y la sana convivencia con sus pares.



El personal

400 son los docentes, auxiliares, coordinadores y equipos técnicos que trabajan en los CDI que funcionan en la provincia.



Fines educativos

Desde 2018 los CDI cuentan con el aval del Ministerio de Educación como jardín de infantes, para los niños de 3 años, de acuerdo con la Ley Nacional de Educación. A raíz de esto los profesionales a cargo son capacitados permanentemente.

> Testimonios

GISELA VÁZQUEZ

Mamá de Thian, de 3 años

’Thian es hijo único y pasa el día entre adultos. Por eso decidí traerlo al CDI para que se acostumbre a estar con otros niños y a compartir, sobre todo porque el año que viene ya tiene que comenzar la escuela’.

VALERIA VARGAS

Mamá de Delfina, de 2 años

’Yo hago pan casero y viandas para vender y no puedo cuidarla. El horno está prendido todo el tiempo y es un peligro para ella, por eso decidí traerla al CDI. A mi hijo más chiquito aún lo puedo mantener en el changuito’.

SILVINA MATURANO

Mamá de Ulises, de 2 años

’Desde el año pasado que traigo a Ulises al CDI. Soy docente y trabajo todo el día. Durante la mañana está en el centro donde se divierte mucho con los demás niños. En la tarde lo cuida su papá’.

JOHANA LEGUIZAMÓN

Mamá de Pía, de 1 año

’Trabajo haciendo la limpieza en un estudio jurídico, de 9 a 12. El CDI funciona de 8.30 a 12.30, y me da tiempo de traerla antes de ir a trabajar y de buscarla después que salgo. Es bueno porque no puedo pagar una niñera’.