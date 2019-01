El 25 de mayo de 2016, alrededor de la 5,30, Daniel Coronel fue atropellado por un conductor que lo dejó tirado e inconsciente y huyó. De inmediato, las personas que estaban circunstancialmente en el lugar se acercaron a ayudarlo y después dieron detalles sobre el vehículo y su patente. Sin embargo, la policía no llegó, por lo que, una vez que Coronel pudo poner la denuncia, la camioneta ya no quedó vinculada al hecho. Ahora, el hombre escribió un mensaje con la intención de que se viralice en las redes pidiendo que si otras personas fueron testigos del hecho se comuniquen con él para aportar nuevos datos.

Según detalló Coronel, quien es salteño pero en ese momento vivía en San Juan por cuestiones de trabajo, el accidente se produjo en Lateral de Circunvalación Oeste, entre Ignacio de la Roza y Libertador. Y el vehículo involucrado es una camioneta Fiat Fiorino. Tras el impacto, el hombre quedó inconsciente sobre el asfalto. Tenía un corte de 12 centímetros en el cuero cabelludo, lesiones en las piernas, hombros y columna.

“Gracias a la solidaridad de tres personas que se encontraban en el momento del hecho, y que además me socorrieron, pude obtener en su momento una fotografía de la patente del vehículo para luego denunciarlo. Lamentablemente, la policía local no hizo presente en ningún momento, por lo que mi denuncia no queda debidamente vinculada al automóvil que se dio a la fuga”, detalla en el texto el hombre de 38 años que tiene 3 hijos.

Y agrega: “Por lo tanto, ésta persona hoy no solamente se encuentra vivito y coleando, sino que además podría quedar libre de toda culpa. Si así LIBRE DE TODA CULPA! Por eso es que apelo a vuestra solidaridad para hacer viral el siguiente post y poder dar con más testigos que hayan presenciado el siniestro”.

Para terminar, el hombre reflexiona: “Si bien hoy puedo contar lo sucedido y soy consciente que podría haber perdido la vida, éste accidente me dejó daños irreversibles en la columna y rodilla izquierda. Quienes puedan aportar algún dato será de gran ayuda para mí -su número de teléfono es 381-5012280-”.