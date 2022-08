En dos días se cumpliría un mes desde que un joven padre de Caleta Olivia, Santa Cruz, no ve a sus tres hijos y tampoco sabe dónde están exactamente. Blas Albornoz pide con desesperación que le devuelvan a sus hijos menores de edad. El hombre contó que tiene una dirección de donde podrían llegar a estar los menores. Sin embargo, expresó que teme que la madre de los nenes se vaya de esa casa y siga escapando con los menores.

La nueva pareja de la mujer sería sanjuanino y tendría familiares acá, revelaron.

Según contó Albornoz, entre el 6 y el 10 de julio, su expareja, Magdalena y el actual novio de ella, Armando, salieron de la provincia santacruceña junto a sus tres hijos sin previo aviso. Los menores, Tobías (8) Franchesca (4) y Mateo (3), no debieron pasar los controles de las rutas, debido a que sus padres tienen un acuerdo parental que les prohíbe sacar a los niños de Santa Cruz sin avisar al otro.

Albornoz cree que la mujer de llevó a los nenes a San Juan, ya que su actual pareja es de acá y en la escuela que asistían le dijeron que la madre pidió un pase abierto para este lugar. “Los nenes vivían con ella en Cañadón Seco, cuando fui a buscarlos no había nadie y en la escuela de los nenes me dijeron que el 6 de julio pidió el pase”, comentó el hombre, que pide ayuda para dar con el paradero de sus hijos.

“La relación con ella era buena, al principio costó, pero después la única relación que teníamos era la de comunicarnos para buscar a los chicos. A ellos los veía día por medio, teníamos ese acuerdo, pero ella no lo cumplió como debe ser, ya que cuando la llamé porque tenía que buscarlos me dijo que se habían ido de vacaciones, sin mi consentimiento”, explicó Albornoz, que se mostró indignado por la falta de control en la salida de Caleta Olivia. “No les pidieron ningún papel, o sea, te podés manejar como quieras”, agregó.

“El día 13 de julio a través del Juzgado de Familia salió un oficio solicitando a todas las fuerzas (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Unidad Regional, entre otras) la restitución inmediata de mis hijos, así que estamos a la espera de que lo resuelvan en el Poder Judicial. Pero se hace difícil ubicarlos ya que no tenemos datos precisos”, indicó. Hace casi 30 días no ve a sus hijos.

Además, mencionó que la familia de la mujer no lo ayudó cuando buscó respuestas y le dijeron que “no saben nada”, cosa que él no les cree. Hace pocos días a Albornoz le llegó un telegrama de despido por parte de su exsuegro, ya que trabajaba como chofer en una empresa de la familia de su ex. Aunque está sin trabajo, el papá dijo que de tener algún dato certero va a hacer hasta lo imposible para viajar y buscar a sus hijos.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, mencionó que una mujer le pasó una dirección del lugar donde estarían los menores con su mamá. “Lo que me da miedo es que ella se entere y se vaya de nuevo con mis hijos”, mencionó.

Fuente: La Opinión Austral