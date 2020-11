Con la temporada de cosechas en puerta, y debido a que las autoridades locales adhirieron a una cartilla sanitaria rural especial creada para esta pandemia, en poco tiempo San Juan comenzará a recibir la llegada de las cuadrillas de trabajadores temporales, y para este año se estima que serán unos 3.000 los que vendrán de otras provincias. Desde el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) informaron que ya está operativo el Pase Sanitario Rural (Pasar), una especie de cartilla que diseñó el organismo rural para permitir que los trabajadores golondrina de otras provincias puedan entrar a cosechar en medio de la pandemia. San Juan le dio luz verde a este instrumento, y hay otras 13 provincias que planean sumarse, según dijo Oscar Bernard, subgerente de Recaudación y Control Contributivos del Renatre. El tema cobró vigencia debido a que el lunes pasado se conoció que 5 colectivos con trabajadores golondrinas provenientes del Norte quedaron varados en el límite entre San Juan y Mendoza, por no cumplir con protocolos sanitarios (ver aparte). Bernard dijo que eso no ocurrirá en esta provincia donde ya rige la cartilla Pasar, un instrumento de traslado interjurisdiccional que le será requerido a todos aquellos trabajadores rurales migrantes que deseen ingresar a San Juan, y deberán previamente haber tramitado en su lugar de origen. Consiste en una declaración jurada de Trabajador Migrante que deberán gestionar vía web en el portal de Renatre o personalmente en la delegación de su zona los trabajadores rurales en las provincias emisoras de este tipo de mano de obra, que son generalmente de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. El funcionario explicó que en la declaración se coloca si vienen con la familia, el origen y el destino, además de si conocen el empleador, aunque esto último no es excluyente. Abrochada con esa cartilla debe adicionar el PCR o bien, un control de antígeno denominado también hisopado rápido (uno de los dos) negativo, de 72 horas máximo de antigüedad cuando lleguen al control limítrofe. "Con el pase no será necesario el aislamiento, y va a poder trabajar libremente en la provincia", dijo el funcionario.

El mecanismo será un alivio para los productores que estaban preocupados por la escasez de mano de obra para las diferentes cosechas, ahora que la pandemia ha dificultado los traslados. Hace poco los productores de tomates advirtieron de falta de cosechadores ante la imposibilidad de alquilar máquinas cosechadoras de Brasil. Los trabajadores golondrinas son personas que se van trasladando de provincia en provincia siguiendo el calendario de cosecha de las diferentes economías, y en el Renatre calculan que a San Juan llegarán unos 3.000 provenientes de Tucumán y de Bolivia.

El Pasar también evitará que los temporarios pierdan su vínculo laboral y por ende, su antigüedad para la jubilación. Ocurre que muchos de esos cosechadores golondrina vienen a trabajar en blanco a esta provincia desde hace varias temporadas, y si no se presentan en las convocatorias que están obligados a hacer los productores, pierden el derecho al trabajo reconocido y no es por su voluntad, sino porque no los dejaban entrar.

Cosechadores fueron varados en Mendoza

Cerca de 70 trabajadores golondrinas que venían en 5 micros con mujeres y niños quedaron varados en el límite entre San Juan y Mendoza el martes, debido a que no contaban con la documentación requerida por la CNRT, y algunos no cumplían con los protocolos sanitarios en relación al coronavirus para ingresar a fincas mendocinas. Dos micros venían de Jujuy y dos de Salta que permanecieron esperando que se destrabe la situación, en tanto que otro debió regresar al Norte.

>> El mecanismo para entrar

Al ingreso

Aquellos trabajadores rurales migrantes que vayan a ingresar a la provincia de San Juan se les solicitará la presentación de una declaración jurada Pasar. Ésta se puede completar y descargar incluso vía web.

Dónde se descarga

La declaración jurada se puede completar y descargar desde: portal.renatre.org.ar o solicitarla a las líneas de Whatsapp del Renatre que se encuentra en la página web: www.renatre.org.ar/delegaciones.

Test sanitario

Junto con el Pasar el trabajador debe cumplir con las exigencias que establezcan las autoridades provinciales. En San Juan se exige traer PCR o Test Rápido de Antígeno negativo, de 72 horas previo al arribo.