Con tan sólo 19 años, el ajedrecista Matías Poblete se consagró como campeón regional de los Juegos Argentinos Universitarios Electrónicos 2020 y pasó a la final nacional que se disputará a partir de hoy. Este año y en el marco de pandemia, la disciplina se incorporó en modo virtual junto a otras como Esports (incluye Fortnite, Clash Royale y League of Legends) y Freestyle.

En la regional de ajedrez participaron más de 50 estudiantes universitarios de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja, donde luego de avanzar en diferentes etapas, los primeros tres clasificaban a la final cuyana. Allí Matías obtuvo el primer puesto en una final que se jugó a siete rondas bajo Sistema Suizo de 5+2. "Esto significa que hay cinco minutos para cada jugador y a cada movimiento que haga se le agregan dos segundos, en esos cinco minutos hay que hacer jaque mate", explicó el joven que venció en seis de las siete rondas.

Estudiante de primer año de la Tecnicatura Universitaria de Desarrollo de Software de la Universidad Católica de Cuyo, para Matías el ajedrez es un hobbie de tiempo libre que le permite despejar su mente. Sus inicios fueron hace dos años mirando unos videos de Youtube, luego comenzó a incursionar a través de unas partidas online mediante plataforma y también se apuntó a los encuentros de ajedrez los días sábados en la Biblioteca Franklin. "Es un juego estratégico y precisamente lo que me llamó la atención es el uso de la estrategia para ganar. Lo traslado a lo que estudio, donde se puede aplicar la estrategia a la lógica para razonar cómo puede funcionar un programa", comentó.

Hace unos meses el ajedrez tomó trascendencia a partir de Gambito de Dama, una miniserie de Netflix que se convirtió en furor. La jugada que da nombre a la serie es conocida entre los ajedrecistas y representa una de las aperturas o inicios de juego más populares. "Es una buena apertura para comenzar a jugar el ajedrez, de hecho a mí me gusta mucho, en el ajedrez se estudian las aperturas, los medios juegos y los finales, que son todos movimientos de este juego", detalló Matías, quien en su caso personal dijo jugar más a modo intuitivo y no con tanta técnica. Para él es un disfrute en donde le gusta desplegar estrategias, pensar dos o tres jugadas antes de hacer un movimiento.

A diferencia de la protagonista de la serie, el joven no ve al ajedrez como una carrera a futuro. Su foco está en su tecnicatura, de hecho estaba rindiendo finales cuando le tocó participar de la final regional y sucederá lo mismo el 15 de diciembre, su turno en el torneo de ajedrez y fecha en la que además presentará su final de Estrategias de la Comunicación en su carrera. "El ajedrez me divierte y me dio la satisfacción de llegar a estas instancias en el certamen, pero hoy mis objetivos se concentran en terminar mi carrera", culminó Matías.

El certamen



Los Juegos Universitarios Argentinos Electrónicos 2020 (E-JUAR) son una competencia virtual nacional impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación y la Federación del Deporte Universitario Argentino. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que durante dos meses convocó a representantes de universidades públicas y privadas e institutos de formación superior públicos y privados del país.

Su objetivo es que los deportes electrónicos se conformen en un puente entre la educación y el mundo virtual, fomentando valores positivos a través de la competencia.

Para seguir las finales se puede ingresar al link https://www.youtube.com/user /FeDUArgentina.