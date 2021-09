Durante la mañana de hoy, en el edificio del Juzgado Federal, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se informó cómo será el protocolo para los ciudadanos que asistan a votar el próximo domingo en las PASO.

Además de enumerar cada arista de los cuidados y recomendaciones que deberán tener los votantes, el juez Miguel Ángel Gálvez se refirió a qué sucederá con aquellos que deseen sufragar, aún sabiendo que tienen coronavirus. "Sugiero que no dejemos votar a enfermos con covid, pero en cada caso, si alguien insiste veremos si es factible tomar las medidas y permitir que pueda votar", dijo el magistrado.

"Particularmente me parece que dada la gravedad de la situación de la pandemia, hay que resguardar la salud pública. Yo no creo que alguien lo haga. Si se trata de un asintomático, escapa al control que podamos hacer. Si alguien tiene síntomas, analizaré muy bien si le permito votar o no, porque creo que hay que priorizar la salud. Me llamará el delegado y me trasladaré a la escuela, salvo que sea de una zona muy alejada", agregó y aclaró: "Transitar con covid está penado por ley, si alguien lo hace será pasible de ser enviado a la Justicia Penal".

Una a una, estas son las recomendaciones para la ciudadanía

- Obligatorio uso de barbijos, el que no lo lleve no podrá ingresar a la escuela.

- Cada establecimiento educativo contará con provisión de alcohol.

- Se medirá la temperatura antes de ingresar.

- Las filas deberán realizarse fuera del establecimiento educativo, respetando la distancia de 2 metros establecida para reguardar la sanidad de la población. Una vez adentro, dependiendo del tamaño de la escuela, habrá colas de más o menos cantidad de personas.

- El cuarto oscuro permanecerá abierto, salvo en el momento que en que cada ciudadano vote.

- Se recomienda llevar lapicera para firmar el comprobante. De todos modos, su falta no será impedimento para poder sufragar.

- A diferencia de lo que sucede habitualmente en el que el DNI se entrega en mano a las autoridades de mesa, esta vez el documento deberá ser colocado sobre la mesa para que puedan hacer uso de los datos.

- Se recomienda además, solapar el sobre una vez que se colocó el voto dentro. Sin embargo, las autoridades aclararon que se puede cerrar utilizando la saliva, aunque solicitaron evitar esta práctica por cuestiones de salud. Además, quien lo desee puede cerrar el sobre con plasticola, pero si al momento del conteo el voto llegara a romperse por haber quedado pegado, será anulado.

- Se solicitó además que quienes vayan a votar, lo hagan solos, intentando no asistir con niños.