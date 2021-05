Leo Torres tuvo una infancia difícil y con muchas carencias. Pero esto no le impidió luchar para concretar su sueño: ser un profesional y ayudar a los demás a cambiar su dura realidad. Es estilista y organizador de desfiles de moda, y puso en marcha una escuela de modelo gratuita para ayudar a superar la crisis económica y emocional que provocó la pandemia. Funciona en la Unión Vecinal de Villa Las Rosas, en Caucete, y está destinada a chicas y chicos de entre 4 y 19 años.

"Cuando viene una madre y me dice que gracias a la escuela de modelo su nena de 6 años salió del encierro y de la obsesión por la computadora, me siento más que satisfecho porque veo que las clases de modelaje ayudan a los niños a superar la crisis emocional por la pandemia. Juegan a ser modelos, pero a la vez aprenden sobre actitud y a transformar su propia realidad", dijo Leo Torres al explicar el fin que tiene su tarea solidaria. Agregó que mientras los alumnos más chicos aprenden jugando, los mayores se capacitan para un futuro laboral. "La escuela apunta a brindarles herramienta a los adolescentes y jóvenes a transformar su realidad para tener un mejor futuro. Por eso la escuela está pensada especialmente para los chicos de zonas rurales y alejadas que no tienen muchas oportunidades. Hay alumnas que asisten a clase cuando terminan de cosechar en la finca. Eso me emociona. Por eso la escuela de modelos se llama Sueños Compartidos", contó el estilista.

Acción. Las clases en la Escuela se realizan en horarios distintos. Los sábados tienen clases los chicos de 14 a 19 años.

La escuela funciona los días lunes y sábados, con clases diferenciadas según la edad y a cargo de tres profesores. Eugenia Flores tiene a cargo los chicos de entre 14 y 19 años; Yamile Marún (excandidata a Reina Nacional del Sol 2015 por 9 de Julio), a los de entre 10 y 12 años; y Yésica Torres a los de 4 a 9 años. Pero, los contenidos son para todo iguales.

Leo contó que se les enseña a caminar, a asumir posturas correctas, a maquillarse, a combinar el vestuario y algunas reglas de protocolo. "Buscamos que no sólo aprendan a manejar su imagen y la actitud, sino también a comportarse y a perder el miedo de enfrentar a un público o a tener una entrevista laboral", dijo Torres.

Debut. Hace unos fines de semana atrás, Leo Torres organizó un desfile de modas en el que participaron las alumnas.

Las clases en la escuela de modelos son totalmente gratis, y los alumnos sólo deben pagar una única suma de 1.000 pesos por el derecho a examen final. El curso dura cuatro meses y los egresados reciben un certificado de capacitación en modelaje que los habilita a trabajar como modelos de pasarela o de fotografía.



Otra ayuda

Hace cuatro años, Leo Torres inauguró la Academia de Peluquería que también capacita a jóvenes en este rubro de manera gratuita. La misma es itinerante y funciona en diferentes departamentos y en los lugares que los municipios proporcionan para colaborar con su funcionamiento.