Cruzar en vehículo la esquina de Meglioli, Colón y Nuche (también conocida en la zona como Punta de Rieles) puede resultar una odisea.



Vehículos que pasan a toda velocidad, bocinazos e insultos son moneda corriente en este cruce, en el que se llegan a amontonar más de 5 autos, motos, camionetas y colectivos, en el corazón de esta esquina. Y pasar en auto no es el único problema. Los peatones también deben pasar corriendo y con mucha atención.



A mediados de julio pasado, la Municipalidad de Rivadavia comenzó con la limpieza del último tramo de la calle Nuche (ver aparte), que une Capital con Rivadavia desde calle Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) hasta el predio Punta de Rieles.



Esta calle fue abierta para aliviar el tránsito vehicular en las avenidas Ignacio de la Roza y Libertador, pero se convirtió en un problema diario.



Además de los insultos, el ruido de las frenadas, las maniobras peligrosas y hasta algunos toques entre vehículos son moneda corriente.



Es que si bien hay dos sectores que tienen el cartel que indica ‘Pare‘, poco se respeta y los autos que transitan en 10 sentidos distintos (ya que son todas calles de doble mano), pasan a toda velocidad o doblan sin respetar a los demás vehículos.



Sumado a la falta de cartelería y la velocidad de los autos, ninguna de las esquinas tiene el cordón que delimite las ochavas y sirva para identificar el acceso a cada una de las calles.



Uno de los problemas más comunes por esta falta de delimitación es que los vehículos que transitan por Meglioli en cualquier dirección y doblan por calle Colón hacia el Oeste, hasta quedan dentro de la cuneta.



Es que confunden las calles y hacen maniobras peligrosas para seguir su curso. Pero no sólo pasar en auto es complicado. Los que también tienen una tarea difícil son los peatones, es que los autos llegan desde todos los rincones a mucha velocidad.



Hay peatones que dijeron que deben esperar hasta más de 5 minutos para poder cruzar la calle. En este contexto, los vecinos de la zona pidieron a la municipalidad que busque la forma de evitar accidentes, ya que los problemas y las discusiones en esa esquina ocurren todos los días. Sobre todo en horas pico, cuando hay más tránsito.

Idas y vueltas



Junio - 2008



Comenzó la apertura de la calle Nuche. Pero la Municipalidad de la Capital logró abrir la calle desde Ignacio de la Roza hasta Yrigoyen en 2009.

Junio - 2010



Abrieron la Nuche de Hermógenes Ruiz a Lateral de Circunvalación. Ahí demolieron el espacio en donde estaba el estacionamiento del Club Ausonia.

Septiembre - 2011



Se terminó este tramo, pero antes de inaugurado fue usado y provocó caos. Ahí se pensó, aunque no se concretó, colocar semáforos.



Agosto - 2012



Rivadavia comenzó a abrir uno de los tramos en su departamento. Tras varias obras habilitaron la zona de Meglioli al Oeste, recién en 2015.



Julio - 2016



Rivadavia comenzó a abrir la zona que va de Meglioli a la ex San Miguel, que une al departamento con Capital. Esta esquina aún no está habilitada.



Los vecinos



ROBERTO OJEDA - Barrio Illia



“Todos los días vemos problemas en esa esquina. No hay cordones que indiquen por dónde transitar. Nosotros hicimos reclamos por el tema de los cordones y las cunetas en esa zona, porque las tres calles se volvieron un gran peligro. Cruzar caminando es lo peor, es casi imposible porque los autos no frenan”.

CARLOS CASTILLO - Barrio Meglioli



“Todos los días paso varias veces por esta esquina, siempre en bicicleta. Antes, los autos pasaban rápido, pero no había peligro. Ahora hay que transitar con mucho cuidado. Yo vengo por Meglioli y doblo por Nuche al oeste y hay veces que espero un montón en la orilla para animarme a cruzar. Es una esquina que mete miedo”.



CRISTIAN FURLANI - Marquesado



”Antes me manejaba por la Ignacio de la Roza y ahora siempre ando por acá. Pero hay veces que a esta esquina la cruzo caminando, y no en la bicicleta, porque me da miedo. Los autos pasan como vienen y no respetan nada, ni a la gente que trata de pasar la calle caminando. Deberían poner algo para que frenen los autos”.