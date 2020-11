Familiares de Melany Anahí Castro denunciaron abandono de persona por el fallecimiento de la joven de 18 años que, según los testimonios, pasó casi 12 horas esperando atención médica en una clínica, que nunca tuvo, además de no haber obtenido tampoco respuestas cuando llamaron al 107. Desde la clínica Santa Clara reconocieron que hubo demora -menos de lo que dice la familia- y se lo atribuyeron a que ahora el sistema público de salud les manda pacientes con coronavirus y no dan abasto, y que, además, la chica tenía síntomas compatibles con Covid-19.

Sin embargo, la familia aseguró que no hubo indicios de coronavirus en Melany, a pesar que fue colocada esa información en el acta de defunción, por lo que no hubo autopsia (ni velatorio) del cuerpo. Y por si fuera poco, cuando fueron este miércoles al cementerio para el sepelio, se encontraron con que ya se había realizado. Adelantaron que mañana jueves realizarán la denuncia.

“Todos en la familia estamos destrozados, sin ninguna explicación por lo que ha pasado”, afirmó Romina Castañón, prima de Melany, quien describió que la joven comenzó a sentirse mal el pasado sábado: “Ella tenía un resfrío pero ningún síntoma de coronavirus, como nadie de su casa. Sí estaba menstruando y tenía un dolor muy fuerte en los ovarios y una importante hemorragia”, comenzó relatando.

Continuó que el lunes por la mañana, como se sentía más débil, su madre Adriana decidió acompañarla hasta una clínica. “A las 11 estuvieron mi tía y Melany en Santa Clara, pagaron la consulta pero nunca la atendieron. Cerca de las 12 de la noche, al igual que otra señora que esperaba desde antes, se fueron cada una a su casa sin que nade las viera”, sostuvo.

Denuncia. Una imagen de Melany agotada esperando el lunes atención médica en la clínica Santa Clara, que difundieron sus familiares, dvirtiendo que realizarán mañana jueves la acusación formal.

Mónica Castañón, tía de Melany, aseguró que su hermana Adriana llamó tanto el lunes por la noche como ayer martes por la mañana al 107 para intentar atención médica en el domicilio, ubicado en calle Lemos entre Sívori y Superiora, pero nunca apareció una ambulancia. Melany dijo que empezó a sentir que le faltaba el aire. Su padre, Hugo Castro, salió a pedir ayuda y encontró a policías patrullando, quienes le dijeron que no podían trasladarla a un centro de salud a su hija por protocolo. “Melany falleció en los brazos de mi tío, en el comedor”, indicó Romina.

“No es verdad que la encontraron muerta en la cocina de la casa. Ni que estuvieran aislados por coronavirus. Ni ellos que viven en una vivienda como los abuelos de Melany, que viven en la de adelante. Nadie tenía síntoma de coronavirus como se está diciendo”, afirmó Mónica. Y agregó que la indignación fue mayor todavía cuando en el acta de defunción indicaron ‘posible coronavirus’. “A las 11 de la noche se llevaron el cuerpo y fue al depósito municipal de Capital, donde pasó la noche. No le hicieron autopsia ni pudimos velarla. Y hoy por la mañana, cuando fueron los padres al cementerio para el sepelio, se encontraron que ya lo habían hecho. No pudieron ni despedirla”, se lamentó Romina.

“Estamos totalmente destruidos, pero no puede quedar esto así. Hoy ya estuvimos asesorándonos y mañana jueves se realizará la denuncia”, sostuvo Mónica. “Esto ha sido abandono de persona y planeamos realizar una marcha”, completó Romina.