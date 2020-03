Punta Cana son las islas de República Dominicana más atractivas para los turistas de todo el mundo. Con el caos generado por la pandemia del Covid-19 muchos han quedado varados, a la espera de que las aerolíneas les otorguen una solución. Este es el caso de María Bastía y Pablo Zuloaga, una pareja sanjuanina que está a la deriva junto a su bebé de apenas 7 meses.

La familia llegó a Punta Cana el 12 de marzo a bordo de la aerolínea Latam. "Veníamos pagando el pasaje desde hace un año, con mucho sacrificio, por eso decidimos viajar", dijo Bastía en una publicación en las redes. Cuando la propagación del coronavirus recrudeció, Latam postergó la fecha de la pareja a San Juan para el 29 de marzo. Ambos entendieron la gravedad de la situación y no realizaron ningún reclamo. Sin embargo, este sábado a la noche, la empresa canceló los pasajes sin previo aviso. "Nosotros no podemos dormir" comentó la mujer, "entonces entramos al sitio web de Latam y ahí nos enteramos". Además agregó que "también hay una irregularidad, porque sólo mi marido y mi bebé tiene boletos y yo no". Desde la empresa aseguraron que se trató de un error y que lo solucionarán en 48 horas más.

En la publicación en Facebook, Bastía ilustró la desesperación que se vive en el sitio turístico. "La situación es caótica, los hoteles están cerrando, echando gente, hay toque de queda a las 20 todos los días", contextualizó. Eso se debe a que en Punta Cana no se conocen casos de infectados positivos.

En la pareja hay gran incertidumbre. Pablo Zuloaga, trabajador de Barrick, padece una enfermedad que afecta su esquema óseo y requiere de una medicación que se inyecta todos los lunes. "Le queda una última dosis para mañana y se terminó", contó Bastía con preocupación. "Necitamos ayuda y Latam no se hace cargo", enfatizó.

Además, el cuadro no para de complejizarse pues este lunes deberán abandonar el hotel y quedarán en la calle con su hijo de 7 meses hasta nuevo aviso. "Hemos hecho todos los trámites para salir de acá, pero en Cancillería están sobrepasados, le pedimos ayuda al presidente o al gobernador de San Juan, a quien sea, pero necesitamos volver", cerró.