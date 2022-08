La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) puso en marcha una propuesta cultural y educativa fuera de serie. Se trata de una muestra temporaria en la que se expone parte de las valiosas colecciones que mantiene en sus museos, con el objetivo de acercar estos 'tesoros' a la gente. Este evento se realiza en la sede de la Casa España y permanecerá abierta al público hasta mañana.

Arte. Al inicio de la muestra hay una colección de pinturas de artistas sanjuaninos, correspondientes a diferentes movimientos artísticos como el paisajismo y el naturalismo.

Bajo el nombre 'Homenajes. Celebrando los caminos recorridos', la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de esta universidad puso en marcha esta muestra temporaria en la Casa España. El objetivo principal de la misma es que la gente pueda apreciar las reliquias y objetos que recrean la historia y cultura de la provincia y que se encuentran en el Museo Nacif Weiss y en la Casa Horacio Videla, que forman parte del patrimonio cultural de esta universidad. 'En los museos comenzamos con un plan de reordenamiento de las colecciones de piezas históricas y por el momento no están abiertos al público. Por eso quisimos salir a realizar una muestra para que la gente no se quede sin conocer estos tesoros ni se prive de la educación no formal que implica su observación, ya que por sí solos relatan la historia', dijo Julio Bastías, secretario de Extensión.

Reliquias. En la muestra de los museos de la UCCuyo exhiben cascos, armaduras y lanzas de metal que datan de la época de la conquista.

Esta muestra ofrece desde una colección de sombreros hasta armaduras de la época de la conquista. Pero eso no es lo único atractivo de esta propuesta. Cada objeto o colección expuesta tiene un código QR que se puede escanear para acceder a la información completa sobre su existencia. A esto se suma la posibilidad de ver una habitación ambientada con muebles y adornos del siglo XVIII, pero que no está a simple vista. Se puede observar a través de los agujeros de una estructura de madera que la enmarca.

Bastías agregó que se está pensando organizar una segunda muestra temporaria en el marco del aniversario de la UCCuyo.

Para visitar

La muestra temporaria ‘Homenajes. Celebrando el camino recorrido’ de la UCCuyo se realiza en el Salón de Damas de la Casa España (frente a Plaza 25) y estará abierta hasta mañana.

Se puede visitar en horario de corrido, de 10 a 18. La entrada cuesta $300.

Icónico. En un rincón de la muestra se puede observar la máquina de escribir que usaba el escritor e historiador sanjuanino Horacio Videla, además de algunas de sus obras.





Elegancia femenina. Entre lo más llamativo de la muestra se encuentra una colección de sombreros femeninos, de los diferentes estilos usados en los siglos XVIII y XIX.

De local. La muestra incluye algunos tesoros de la Casa España como un piano de principios del siglo XIX que se usaba en las funciones de orquesta que organizaba esta institución