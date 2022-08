Una familia oriunda de Los Berros denuncia un robo que se produjo en el interior del Hospital Marcial Quiroga. Lucía Norma Martín falleció a los 76 años el viernes y su familia recibió las pertenencias en la Morgue de dicho hospital, pero con todo el dolor de la pérdida recién abrieron la bolsa el sábado después del entierro y notaron que faltaban dos anillos de oro. Este martes buscaron respuestas en ese nosocomio, sin éxito, por eso ofrecen recompensa para recuperar las alianzas de su madre.

El valor sentimental que guardaban esos anillos para la familia Díaz-Martín, es incomparable. Lucía junto a Enrique Díaz habían cumplido las "Bodas de Oro" hace siete años por eso decidieron renovar ese amor, contrayendo matrimonio nuevamente y fue allí que Enrique le regaló el anillo y el cintillo, ambos de oro.

La mujer ingresó a la Guardia del Marcial Quiroga el jueves por la tarde con una insuficiencia cardíaca después de haber sido derivada por su cardiólogo particular. "La llevamos de urgencia, la hicieron entrar sola en silla de ruedas y a las horas mi hermana pudo entrar, mi mamá ya estaba intubada y muy mal", expresó Leonardo Díaz, hijo de Lucía. Pocas horas estuvo la mujer en el hospital debido a que falleció horas después, el viernes al mediodía.

Leonardo fue ese mismo viernes hasta la Morgue del hospital para cambiar a su madre y recibió una bolsa roja y cerrada, con las pertenencias, pero lógicamente y por el dolor de la pérdida de su madre, el hombre ni siquiera abrió la bolsa para constatar lo que había en el interior. Sin embargo el sábado después del entierro, la familia abrió la bolsa y notó que estaba la ropa con la que había ingresado Lucía, las zapatillas, la prótesis dental y una bota ortopédica pero no estaban los anillos de oro.

Con todo el dolor del mundo la familia de Los Berros esperó que pasara rápido el día domingo y lunes feriado y este martes se hizo presente en dicho hospital pero lamentablemente no tuvieron respuesta. "Prácticamente no me dieron respuestas, me dijeron que en el momento que un paciente entra le entregan las pertenencias a algún familiar y eso no pasó porque nunca nos llamaron. Encima me decían `seguramente su mamá se las sacó y se las dio a alguien`, algo que sabemos que no fue así, mi mamá apenas entró fue entubada", expresó enojado Díaz quien insistió con revisar las cámaras de seguridad pero tampoco tuvo éxito: "Les propuse que revisemos las cámaras pero me tuvieron a las vueltas durante tres horas. Pedí hablar con con director y me dijeron que no estaba. Ninguna autoridad salió a darme alguna respuesta, es una verguenza que pasen estas cosas dentro de un hospital", expresó.

Lucía guardaba esas alianzas como un tesoro

El hombre dijo que ofrecerán recompensa a quien las devuelva e insistió en que no les importa el costo económico de las alianzas, sino el valor sentimental que tenían los anillos. "No nos interesa la plata, con esos anillos mis padres festejaron hace 7 años los 50 años de casamiento y los 8 años de novios. Hoy mi papá salió llorando del hospital porque iba con la esperanza de recuperarlos", manifestó.

¿Qué pasos seguirán? El hombre dijo que por lo pronto ofrecerán una recompensa económica si alguien los devuelve: "No quiero hacer un escándalo. Podría llevar este tema a abogados pero no quiero generarle otro trauma a mi papá que encima del dolor de haber perdido al amor de toda su vida, tiene que atravesar por esto. No me gustaría que quedara impune, me gustaría que al menos alguna autoridad tenga la amabilidad de atendernos y decirnos qué pasó. Vinieron mis tías de Buenos Aires y lamentablemente con lo que pasó se llevaron la peor imagen de San Juan", comentó.

RECOMPENSA

La familia sarmientina ofrece recompensa para recuperar las alianzas de su madre. Cualquier dato comunicarse con Leonardo al 2644 42-9978