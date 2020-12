Ayer por la tarde, un padre decidió sacar a su hija de 6 años a pasear en la parrilla de la bicicleta por las calles cercanas a su barrio en Rivadavia. Pero el momento de distracción casi termina en tragedia. Un perro de gran tamaño salió de una casa e intentó atacarlos. En medio del temor, el padre hizo una maniobra brusca y la nena terminó metiendo el pie en los rayos, lo que le provocó un esguince. “Por suerte pasaba un chico que nos ayudó e hizo que el animal se fuera, si no, no sé cómo hubiese terminado todo”, reveló el padre de la niña que decidió denunciar el caso para que no se repita.

“El perro salió de golpe portón de una casa de calle Correa Moyano, del barrio Illia, que estaba entreabierto, y se nos vino encima ladrando. Fue ayer, después de las 19. Traté de reaccionar para que no mordiera a mi hija y fue cuando se lastimó el pie”, contó C. G., el padre de la niña que pidió mantener su identidad en reserva por temor.

La casa de la que salió el animal, según aseguró el padre de la niña lastimada.

Tras el hecho, los vecinos se acercaron a ayudar y golpearon la puerta de la vivienda, para advertir lo sucedido a los dueños del animal, pero nadie los atendió.

“Mi hija lloraba y gritaba, porque le dolía y además estaba muy asustada, eso alertó a los vecinos. Ellos me contaron que ya han tenido problemas con ese perro”, relató el hombre. Y comentó: “Es un perro grande pero no sé de qué raza es, porque no la identifico y en el momento de desesperación no me di cuenta de preguntar”.

Tras el hecho, la niña debió ser trasladada a una clínica privada donde la atendieron y les explicaron que había sufrido lastimaduras y un esguince.

El hombre aseguró que en el transcurso del día se acercará a la Comisaría y al municipio, para denunciar el hecho y que se tomen cartas en el asunto. “Mi intención es que esto no vuelva a suceder y que no pasen incluso cosas más graves. Si una persona tiene un perro de este tipo debe actuar de modo responsable”, sostuvo.