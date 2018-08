Es la top top del momento. Modelo, actriz y empresaria -lanzó su propia colección de baño, Inamorata Swim para Livincool-, Emily Ratajkowski presume de su figura, una piel de seda y los labios más envidiados de Hollywood para lo cual popularizó la manera de imitarlos dibujando el arco superior con un delineador color nude.



La chica de 27 años -los cumplió en junio pasado-, que tiene como asistente al maquillador Hung Vanngo, potencia su hermosura con un primer enriquecido con extractos de coco que nutre y da luz a su tez para lucir un ligero bronceado permanente. Además, recurre a otra "ayudita' como son las mascarillas faciales monouso. Para tratar su boca, la estrella utiliza una crema de farmacia corporal que, en realidad, se formuló con el propósito de suavizar zonas secas e irritadas.



"Cuanto mayor me hago, me he dado cuenta de que puedes tener solo cinco cosas que adoras y una rutina simple que funciona. Así, nunca tienes que pensar sobre ella', destacó Emily, que por los privilegios de su genética puede darse el gusto de desayunar café negro con tarta, granola, yogur y una tostada, para aprovechar las calorías ingeridas a primera hora y mantenerse con energía; y que como ejercicio practica hiking y acude una vez a la semana a yoga.



Así, con más de 19 millones de seguidores en Instagram, la chica que fue nombrada la mujer más guapa de internet por la revista GQ en 2014, puede darse el lujo de mostrarse 'al natural'.



*Looks

Cautivadora. Nacida en Londres, esta celebridad publica todos los cambios de apariencia en las redes sociales, se trate de alguna novedad en su vestidor o un nuevo estilo para su cabello (suele sorprender a sus fans a veces, utilizando pelucas).