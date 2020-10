En entrevista con el programa "A todo o Nada" de Radio Sarmiento, el gobernador de la provincia analizó las conclusiones del Acuerdo San Juan y comentó que en tan solo 24 horas el Programa San Juan trabaja ya recibió más de 1.700 inscripciones.

Sergio Uñac explicó que el mencionado programa laboral tiene la finalidad principal de "entrenar" a los interesados para formar oficios y así posteriormente "incorporarse al circuito formal del empleo".

"La idea es que todas aquellas personas que tengan voluntad de incorporarse al circuito del empleo pueda hacerlo. Y a las empresas que tomen a estos trabajadores les vamos a renovar el programa durante unos meses más", comentó el Gobernador de la provincia. Y agregó: "Hemos hablado con muchas compañías y empresas que están interesadas. Sobre todo en la formación de oficios, hoy hay compañías abocadas a la madera que no encuentran lustradores o torneros, entonces lo que vamos a hacer con este programa es que la gente pueda ir y comenzar a trabajar en esta empresa, sin costo para la compañía, y formarse en un oficio y posteriormente incorporarse al círculo formal del empleo", comentó Uñac.

En relación al costo de los diferentes programas anunciados ayer por el gobierno provincial, Uñac destacó: "No lo miramos desde el punto de vista del costo, sino del beneficio que les deja a los sanjuaninos. Es cierto que estamos hablando de cifras millonarias, no es menor el costo financiero. Yo creo que no habrá un déficit mayor del previsto, y en caso de que se cierre el año con más déficit, va a ser uno controlado o proyectado por el gobierno".