El próximo domingo 10 de mayo se cumplirá un mes en San Juan desde que se detectó el último caso de coronavirus. Si hasta ese momento las condiciones sanitarias se mantienen de igual modo, y no vuelven a aparecer contagios, el Gobierno provincial habilitará al comercio minorista a reiniciar la atención al público a partir de la jornada siguiente, el lunes 11. La fecha coincide además con la finalización de la última prórroga del aislamiento social y obligatorio que dictó el Gobierno nacional.

La noticia fue confirmada ayer por el gobernador Sergio Uñac, quien reiteró su agradecimiento a los sanjuaninos por el comportamiento que han tenido hasta ahora en el marco de la cuarentena obligatoria, y aclaró que ante los numerosos pedidos de reapertura comercial "todos tenemos que saber que los pasos que demos dependen del estatus sanitario que vayamos teniendo". "Seguimos priorizando la salud, pero tenemos que atender la economía", dijo al ser consultado.

"En San Juan seguimos priorizando la salud, pero tenemos que atender la economía".

SERGIO UÑAC Gobernador de San Juan

Fuentes del equipo Covid-19 que están trabajando junto a los comerciantes para esta nueva fase de la cuarentena "administrada" por la pandemia, anticiparon que aunque las persianas se levanten, la atención no volverá a ser como antes: los comercios podrán recibir a los clientes los días que les esté permitido salir, según los números de terminación del documento. Los lunes, miércoles y viernes serán atendidas las personas cuyos DNI terminan en 0, 1, 2, 3 y 4. Los martes, jueves y sábados será el turno de salir a comprar para los que tienen documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9. En este etapa regresa el día sábado, ya que hasta ahora que está permitida la venta online es sólo de lunes a viernes. Además de los controles del Estado, el comerciante va a ser el responsable de hacer cumplir ese sistema de atención exigiendo la exhibición del documento, de lo contrario la sanción que se decida para los incumplidores (aún no está definido el monto, pero se supone oneroso) recaerá sobre él. No hay discusión en el horario, que será corrido, de 10 a 16 horas. Para cuando se defina que abran los shoppings, estos últimos tendrán otro horario diferente. Con todo esto se busca tener un mayor control del movimiento en la vía pública y que no supere el 50%, como establece una de las condiciones para que la cuarentena se flexibilice en aglomerados de menos de 500.000 habitantes. En cuanto a las condiciones de prevención, los trabajadores de 60 años o más no irán a trabajar mientras siga la cuarentena, por ser parte de los grupos de riesgo. Los vendedores además tendrán que atender con tapabocas y con las máscaras transparentes en forma obligatoria, mientras que el público que ingrese al local deberá usar tapabocas o barbijo y ponerse alcohol en gel.

Mientras tanto los comerciantes -desesperados y sin caja, ante los vencimientos y pagos de sueldos- están de cabeza armando los protocolos de higiene y seguridad que exigirá el gobierno para la reapertura al público. Hubo protestas de un grupo de comerciantes esta semana pidiendo la apertura del comercio (ver aparte). Ayer se confirmó que no se abrirá ningún sector comercial hasta dentro de una semana más.

Por eso, desde este lunes las reuniones de las autoridades del equipo Covid 19 con los diferentes grupos y entidades de comerciantes, administradores de galerías, de shoppings, la Federación Económica y hasta los comerciantes independientes se sucederán vertiginosamente para tener listo el mecanismo de atención. Cada comercio tendrá su protocolo particular, según su tipo de estructura de negocios. "No es lo mismo un protocolo para un negocio como Falabella, que para un mercería chiquita o una galería", ejemplificó un funcionario del equipo. Se evaluó en un momento implementar además la atención dividida en días por rubros, pero es difícil que prospere por la dificultad de los controles.

PROTESTAS

El comercio, como el resto de sectores no esenciales, tuvo que cerrar desde el 20 de marzo cuando comenzó la cuarentena obligatoria. El 20 de abril se autorizó la venta por reparto, con pedidos on line o por teléfono. Pero dicen que a los que mejor les va venden solo 10% de lo normal. El jueves hubo una protesta de comerciantes autoconvocados en el centro sanjuanino, pidiendo que los autoricen a abrir con controles, y se produjeron algunas detenciones.