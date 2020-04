Si bien fuentes del Gobierno de San Juan aseguraron anoche que será obligatorio el uso de los cubrebocas, también admitieron que trabajan en la redacción del decreto y que aún restan puntos que definir. Por lo poco que dijeron, será de uso obligatorio en espacios cerrados y esperan poder poner en práctica la decisión a partir del lunes, pero todo dependerá de la cantidad de esos elementos que los negocios sanjuaninos tengan en stock. Habrá sanciones para quienes no acaten la decisión.



“Se está evaluando la obligatoriedad del tapaboca”, había indicado Mónica Jofré, jefa de Epidemiología ayer en la mañana. El tema se venía estudiando y finalmente ayer el gobernador y su equipo tomaron la decisión. Las fuentes aclararon que, aunque aún no hay circulación del virus en la provincia y la cantidad de enfermos es muy baja, todas las recomendaciones médicas han girado hacia el uso de estos implementos, algo que no ocurría cuando se empezaron a aplicar los protocolos para proteger la salud de las personas.



Protección. En el regreso de algunas actividades, hubo varios ciudadanos que optaron por usar tapabocas de fabricación casera en vez de barbijos.

En el gobierno dijeron anoche que esperaban que el gobernador firmara hoy mismo el decreto para la aplicación de la medida, y trabajaban a contrareloj en el sistema de sanciones. Sí estaba claro que será de uso obligatorio para espacios cerrados y medios de transporte y que sólo recomendarán el uso de los tapabocas en espacios abiertos. Es decir, quien quiera usarlos mientras camine por la calle, por ejemplo, lo podrá hacer, pero quien prefiera no usarlos, no recibirá una sanción por esa decisión. Y sí habrá castigos para quien no los use mientras se encuentra en espacios cerrados.



Con la vuelta de algunas actividades y con el pico de la enfermedad sin llegar aún, en el gobierno no quieren dejar nada librado al azar y por eso tomaron la decisión. Es muy probable que el gobierno haga el anuncio hoy mismo, aunque eso dependerá de una decisión de Uñac.

Para tener en cuenta

Tipos de tela

Las máscaras de tela pueden estar hechas de diferentes materiales, como tela de algodón, gasa, muselina, gasa y algodón o toalla, dispuestos en una o más capas. Cada material tiene diferentes propiedades, las cuales van a influenciar su eficiencia.

Las mejores

La tela de fundas de almohada y la de las remeras 100% algodón mostraron ser el material más adecuado para realizar máscaras caseras. Es importante que se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara.

Periodos cortos

Debe evitarse el uso de máscaras de tela durante tiempos prolongados, para evitar que se humedezcan y de esta manera puede verse reducida su efectividad. Además, los tapabocas deben ser lavados y secados tras su utilización.

Manos limpias

Antes de ponerse un tapabocas hay que lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Hay que evitar tocarse el protector mientras se usa, de lo contrario recomiendan lavarse o desinfectarse las manos.



Descartaron 7 casos



El reporte diario que emite Salud Pública refirió ayer que en San Juan se mantienen dos casos positivos y que hay 5 pacientes con diagnóstico sospechoso a la espera del resultado de sus análisis.



A su vez, ayer descartaron siete casos pues los hisopados dieron negativo. En el comunicado indicaron a su vez que hay 120 personas en cuarentena.



En cuanto a las dos mujeres que contrajeron coronavirus, la paciente que había estado en Brasil está internada en sala de cuidados intermedios de una clínica privada, estable y con evolución favorable. En cuanto a la médica de 29 años que contrajo el virus en Europa, esta semana será sometida a controles de rutina y la que viene le harán un hisopado para determinar carga viral.