Fuentes oficiales confirmaron hoy a Diario de Cuyo que el gobernador Sergio Uñac ordenó a la ministra de Salud, Alejandra Venerando, que restituya a los médicos Sandra Ferrarri y Carlos Lezcano a sus funciones dentro del Hospital Guillermo Rawson.

Los profesionales habían sido suspendidos tras quedar en el ojo de la tormenta luego de que el Gobierno provincial denunciara a la médica que, aparentemente, burló controles y se contagió de Covid-19. Ayer, otros médicos del nosocomio manifestaron su apoyo en una manifestación.

De acuerdo al pedido de la máxima autoridad provincial, Sandra Ferrari, continuará al frente del área de Infectología, y Carlos Lezcano como responsable del Servicios de Terapia Intensiva de adultos del Hospital Rawson mientras el sumario administrativo que busca determinar las responsabilidades continúa su curso.

La defensa de la infectóloga

La profesional se quejó en diálogo con radio Sarmiento porque, según dijo, no tiene claro el motivo por el que la separan del cargo: "A mí me dicen: le hacemos sumario administrativo a usted y a (Carlos) Lezcano. Por eso los separo. Los separo un vuelo sanitario. Y la pregunta que me hago, es: ¿de qué depende el vuelo sanitario? ¿De Infectología? Yo no tengo ese poder. Los vuelos sanitarios no los maneja Infectología, no se quién los maneja, los manejan a nivel central, a nivel del Ministerio pero Infectología no tiene poder para decir este paciente va, este paciente viene. No tenemos nada que ver", aseguró la profesional.