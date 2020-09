Arrodillados. Muchos, Biblia en mano. Otros, desbordados por la emoción, dejaban ver sus lágrimas. Todos orando y pidiendo a viva voz por San Juan. La postal la dieron unos 80 pastores de iglesias evangélicas de la provincia que se reunieron ayer por la mañana en la plaza 25 de Mayo a pedir que cese la pandemia. Lo hicieron de una manera pacífica, con tapabocas y respetando el distanciamiento ante la atenta mirada de los sanjuaninos que pasaban por ese lugar.

La autoconvocatoria de pastores se había puesto en duda, pues la Fase 3 del aislamiento impide las manifestaciones masivas. Por eso los organizadores llegaron minutos antes de las 11 y con cintas en el piso demarcaron el lugar que debía ocupar cada uno para respetar el distanciamiento, ante el atento control de la Policía. Los pastores se ubicaron por calle Mendoza y se fueron distribuyendo incluso por calle Rivadavia. Fueron cerca de 80 los representantes de las iglesias evangélicas del Gran San Juan y departamentos aledaños, mientras que en los departamentos alejados lo hicieron vía virtual, gracias a la transmisión en vivo en redes y una radio pastoral.

¿Cómo surgió la iniciativa? Albino Saavedra, pastor de la Iglesia "Ebenezer" de Campo Afuera, explicó que si bien venían orando de forma virtual en el retroceso a Fase 1, ahora en Fase 3 decidieron hacerlo presencial. "La palabra dice que cuando estamos arrodillados ante Dios estamos de pie frente al mundo, así que San Juan está de pie y vamos a salir de esto", comentó.

Mientras los transeúntes se detenían y muchos (de todos los credos) grababan con sus celulares, los pastores oraban a viva voz pidiendo por los trabajadores considerados de primera línea. Para eso también tenían pancartas con leyendas como "Oramos por médicos y enfermeros", "Por el bienestar de la familia", "Por el personal de limpieza".

El lugar elegido también tuvo su tinte especial. "En este lugar pasaron muchas situaciones importantes en la historia de San Juan, hubo manifestaciones de protestas y también de festejos y reuniones, por eso creímos conveniente elegir la Plaza 25 para pedirle a Dios que derrame sus bendiciones para toda la provincia", manifestó David Tapias, pastor del Centro Cristiano "Zona de gloria" de Capital.

Es que si bien hubo pastores evangélicos, las oraciones fueron pidiendo por todos los sanjuaninos sin distinción de credo ni religión. "Nuestro Dios es Dios de todos, cada culto o cada religión tiene su creencia pero nosotros oramos por todos, sin distinción de credo. La palabra nos invita a bendecir a todos los hogares de San Juan", sostuvo Saavedra.

La cita empezó puntualmente a las 11 y duró casi 20 minutos. Los pastores se pusieron de rodillas y siguieron un orden estipulado: los primeros 10 minutos pidieron por "una renovación de bendición para la Tierra, para que el virus retroceda y no avance", comentaron. Después de eso y siguiendo las indicaciones de Saavedra y Tapias, quienes guiaban al resto, hubo 5 minutos de "oración libre" donde cada uno le pidió a Dios abiertamente. Minutos después, entre aplausos, terminaron cantándole a Dios y ahí no más comenzó la desconcentración no sin antes despegar las cintas que habían puesto en el piso para marcar el distanciamiento. "Creemos que Dios nos ha escuchado y en los próximos días se notará las repercusiones después de este momento de oración", agregó Tapias.

Satisfechos

DAVID TAPIAS - Pastor Iglesia "Zona de gloria"

"Jesucristo cuando dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, está diciendo que él es la cura. Hemos venido a pedir por San Juan. Él va a derramar su poder en la ciudad. Cuando estamos arrodillados ante Dios estamos de pie frente al mundo".

EMILCE RODRÍGUEZ - Pastora Iglesia Cristiana

"Hemos vivido este momento con mucha emoción porque hemos sentido una presencia preciosa de Dios en este lugar. Su palabra dice que cuando 2 ó 3 personas se ponen de acuerdo en su nombre, Él está en el medio y lo hemos sentido de esa manera".

ALBINO SAAVEDRA - Pastor Iglesia Ebenezer

"Con lo que pasó en Caucete nos dimos cuenta de que hay una necesidad imperiosa en la sociedad de un apoyo espiritual. Queremos seguir haciéndolo, el viernes haremos una vuelta en vehículos orando y bendiciendo por la Avenida de Circunvalación".

La Pastoral se negó

El Consejo Pastoral de San Juan, presidido por Luis Luna, emitió un comunicado desligándose de la autoconvocatoria. Si bien algunos de los pastores que organizaron la oración de ayer pertenecen a la Pastoral, hay sectores divididos. Luna expresó que no creen "conveniente exponer a pastores bajo estas condiciones".