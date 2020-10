Durante la mañana de hoy, un grupo de usuarios, entre vecinos, comerciantes y representantes de diferentes uniones vecinales de la provincia se manifestaron en la puerta de Energía San Juan por los altos montos de la boleta de luz, la estimación que realiza la empresa para el cobro y los impuestos caducos que incorpora la factura.

Los usuarios colocaron diferentes carteles para reclamar por el monto de la factura de luz.

“Lo que reclamamos es que Energía San Juan no haga estimaciones sino que se tome lo que efectivamente se utiliza de luz a través del medidor de cada domicilio. Hemos detectados facturas de 16 mil pesos en casas donde la persona ni siquiera ha estado viviendo por la cuarentena, eso es inconcebible”, reconoció Belén Icazati, representante de una unión vecinal de Rivadavia.

Y agregó: “También hemos venido a solicitar que sean dados de baja los impuestos que se cobran en la factura de luz que ya no están vigentes: el Lote Hogar ya no existe, el Fondo de Interconexión caducó en 2006 y el Fondo de Infraestructura caducó también en 2015, pero lo siguen cobrando”.

Los usuarios se organizaron a través de las redes sociales y decidieron no realizar cortes de calle sino manifestarse en la puerta de Energía San Juan cumpliendo con los protocolos sanitarios. “No hemos querido que intervenga la policía por eso no cortamos la calle. No ha salido nadie de la empresa a decirnos nada y vamos a continuar juntando firmas para elevar este pedido de los vecinos de la comunidad sanjuanina a las autoridades correspondientes”, finalizó Icazati.

Algunos usuarios exhibieron su factura para explicar los altos montos y las grandes deudas que deben refinanciar los consumidores.