"Muchos entran a la galería, pasan por la puerta, miran, se van, vuelven a pasar, están media hora, pero no se animan a entrar". Así , con estas palabras, Yanil Páez, propietaria del local, le cuenta a DIARIO DE CUYO lo que pasa con los sanjuaninos al momento de ingresar a un Sex Shop.

Incluso, clientes con los que tiene contacto constante se comportan de manera totalmente diferente por Whatsapp que en persona. "Por el celu me preguntan de todo, me piden consejos, qué comprar, cómo se usa. Me mandan audios consultando, estamos media hora hablando y cuando vienen, entran rapidito, ni hablan, llevan las cosas y se van. Y después me mensajean otra vez para sacarse las dudas", dice la joven entre risas. "Personalmente les da mucha vergüenza", agregó.

Incluso, a veces ni se animan a ingresar y otros piden ser atendidos en horas de la siesta.

Los clientes son generalmente parejas heterosexuales, en primer lugar, y de mujeres después. El rango de edades que compran mayormente estos productos va desde los 30 a los 50 años.

Según comentó Yanil, las ventas por el Día de la Madre fueron un éxito. Muchos disfraces, lencería y juguetes para ellas. Otros productos que suelen venderse muy bien, son los elementos sado. Especialmente, después del éxito de la saga "Cincuenta sombras de Grey". Esposas y látigos, encabezan los pedidos.

Sex Shop San Juan está ubicado en la galería El Paseo, de calle Mendoza, entre Libertador y Laprida.