En medio de todo el revuelo por la pandemia de coronavirus que hay en San Juan, este domingo trascendió un video en el que se observa a una mujer en un aparente ataque de nervios en su casa de General Paz casi Aberastain.

Si bien en un primer momento se conoció que esta persona se había negado a hacerse un hisopado, desde el Gobierno provincial y también la vecina que tomó las imágenes salieron a aclarar la situación y desmintieron la primera versión.

"Estamos investigando lo que ha ocurrido. De igual forma, hay versiones que indican que la mujer estaba nerviosa con el cierre del barrio. Por ahora, la policía está actuando bajo reglamento", dijo Carlos Munisaga, secretario de Seguridad.

Por su parte, la vecina que filmó ayer el video que se viralizó este domingo, expresó que “la señora tiene comportamientos agresivos y siempre agredió verbalmente a las personas que viven por la zona o que simplemente transitaban por allí. Ayer sentí gritos del momento en que discutía con alguien, entonces me fijé y estaba peleando con la policía”.

A continuación, la vecina (prefirió no dar a conocer su nombre), contó que “parece que la mujer había querido salir a comprar, pero no podía porque la zona estaba restringida. Entonces, eso no le gustó a la señora, se enojó y no trató del todo bien a los policías”.

Según dicha versión, los uniformados pidieron refuerzos a la vez que no la dejaban entrar a su domicilio. Llegaron familiares desde adentro y la mujer se tiró al suelo. Le decían que no podían dejarla entrar porque había roto las reglas, pero ella, tal cual se observa en el video, siempre dijo que debían dejarla ingresar a su domicilio.

Finalmente, la familia junto a la mujer que fue protagonista entraron a la casa y un hombre se disculpó con la policía.