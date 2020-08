En pocas horas se hizo viral un video donde se ve a una chica golpeando a otra y recriminándole una supuesta relación con su novio. Pero no queda ahí, porque también obliga a su novio a filmar cómo le pega.

Según se desprende del video y del aporte de un amigo de la pareja, la joven que en las imágenes se ve golpeando descubrió en el teléfono de su novio que se mensajeaba con la chica que se ve en el piso, siendo blanco de golpes.

“Atrevida culiada… atrevida que recién salís a la calle, gila!”, le recrimina la mujer, mientras le da cachetadas una y otra vez, y además la tiene agarrada de los pelo.

El novio, quien está filmando, le pide que frene, “ya te grabé, pará”. Para terminar la faena, le advierte que no lo vuelva a hacer, “Miralo, miralo (le dice a la chica que mire al novio), no le mandés más mensajes, no le mandes más mensajes.

El video: