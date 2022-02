El inicio de la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna anticovid será el mes que viene y estará destinada a dos grupos particulares, según indicaron desde el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Se trata de un refuerzo para esquemas de vacunación muy puntuales y en la provincia estiman que serán menos de 50.000 sanjuaninos los que podrán acceder a la inoculación por libre demanda.

En octubre pasado, el Consejo Federal de Salud definió que las personas inmunocomprometidas vacunadas con cualquier plataforma y aquellas mayores de 50 años que tienen esquema primario de Sinopharm son las que podrán recibir la cuarta dosis, por lo que se trata de un booster o refuerzo. La decisión de colocar esa dosis extra se basó en que para esos grupos puntuales era necesario respaldar la respuesta del organismo ante un eventual contagio.

"La cuarta dosis está habilitada, tenemos disponibilidad y sólo esperamos que se cumpla el plazo previsto para comenzar a aplicarla. Los sanjuaninos que conforman esta población específica fueron vacunados con la tercera dosis a partir de noviembre, por lo tanto en marzo cumplirán con los 120 días de intervalo", indicó Fabio Muñoz, del Programa de Inmunizaciones.

"Una vez que se cumpla el tiempo establecido no será necesario solicitar turno, sino que las personas podrán acceder por libre demanda a la cuarta dosis, en cualquier vacunatorio. No hay una fecha puntual de inicio pues dependerá de cuándo cada vacunado tuvo la tercera colocación", añadió el funcionario. La población objetivo, en tanto, no es numerosa pues se trata de menos de 50.000 personas, explicó.

No todos los individuos inmunocomprometidos podrán acceder a la cuarta dosis. Se trata de aquellos que están en tratamiento oncológico (tumores sólidos y onco-hematológicos); trasplantados de órganos sólido o con células progenitoras hematopoyéticas; con inmunodeficiencia primaria moderada o grave; con VIH; en tratamiento activo con corticosteroides; aquellos con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis y quienes tienen enfermedades autoinmunes.

En tanto, también están incluidos los mayores de 50 años que recibieron tres dosis de Sinopharm porque esta vacuna es menos eficaz, sobre todo en ese rango de edad.

Parte diario: un deceso y 95 nuevos casos



El parte diario del Ministerio de Salud Pública indicó ayer que se produjo un deceso por covid y que hubo 95 casos detectados. La persona fallecida era una mujer de 89 años, de Jáchal y quien estaba internada en el hospital San Roque, del departamento norteño. Así, el total de víctimas en pandemia se eleva ahora a 1.313.

Por otro lado, nuevamente San Juan reportó menos de un centenar de nuevos casos diarios. Los 95 positivos confirmados ayer surgieron tras procesar casi 700 test y ahora el acumulado en pandemia tiene 143.905 infectados.

A su vez, hay 689 pacientes con proceso infeccioso en curso y 19 internados (9 en terapia intensiva).

La baja en la cantidad de casos activos se mantiene en forma sostenida y en paralelo crece la de quienes superaron la enfermedad, puesto que ya son 141.903.