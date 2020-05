En diálogo con el programa radial "A Todo o Nada", la Ministra de Hacienda de la provincia de San Juan indicó que se reunirán con los gremios en los primeros días de mayo para realizar la revisión salarial. Marisa López indicó que se adelantará la fecha que estaba prevista para el mes de julio.

"Desde el gobierno siempre ofrecemos una propuesta responsable. Hoy la situación de la provincia es bastante complicada. Debemos acercar posiciones con los gremios, la revisión la haremos antes del mes de julio, cuando estaba previsto, y ahí se planteará el nuevo escenario salarial", comentó la ministra López.

La titular del área de hacienda provincial volvió a reconocer que el gobierno local analiza la posibilidad de utilizar del "Fondo de Asistencia Anticíclico". "Debemos entender que este fondo tiene dos nominas salariales y no sabemos a ciencia cierta hasta cuando va durar esta crisis. Debemos ser muy cautos y no hacer futurología. Este fondo tiene prioridades que lógicamente son salud y seguridad etc". Y agregó: "Podemos completar la nómina salarial, pero ya estamos viendo que no están llegando los fondos en la medida que podamos afectarlos a los gastos de salud".

En este marco, la Ministra de Hacienda indicó que la recaudación para el próximo mes de mayo será un 10% menor que la obtenida en el mes de abril, donde cayó en un 25%.

"No se ha cortado la cadena de pago pero existe una ralentización. Es una situación que no se daba desde el 2001. Lamentablemente entendemos que la situación es apremiante para todos los sectores: públicos, privados y sectores vulnerables, lo que tratamos de hacer es redistribuir de la mejor manera para que esta crisis no cause más problemas a los sanjuaninos", concluyó López.