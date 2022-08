Desde el jueves que varios vecinos del barrio Valle Grande, de Rawson, están con escasez de agua potable por diferentes motivos que explicó el titular de OSSE en diálogo con Diario de Cuyo. Sin conocer las palabras del presidente de Obras Sanitarias, Guillermo Sirerol, quienes habitan el barrio explicaron que se cansaron de la situación porque desde hace 5 días que la baja presión de agua hace imposible vivir allí tanto para hacer de comer como higienizarse.

En este sentido, Sirerol destacó que lamentablemente las perforaciones que hay en dicha zona han sufrido en diferentes circunstancias el vandalismo de algunos que no les interesa el daño que causa en la gente. "El jueves nos encontramos que robaron el tablero, cables y un transformador de unas de las perforaciones. Quedó funcionando la segunda que hay en el barrio", remarcó.

Posteriormente, dijo que en la perforación que quedó activa tuvo una falla, que arreglaron el viernes. El sábado, esa misma bomba sufrió otro percance y el domingo se quemó por completo. Paralelamente a esto, el camión que asistía a una reparación en San Martín sufrió un desperfecto en el sistema hidráulico por lo que debieron contratar a otra empresa para el recambio de la bomba.

Sirerol confirmó que entre las 20 y las 21 de este martes en la noche, la fluidez del agua volverá a ser normal pero lamentó que haya tantos hechos delictivos contra las perforaciones donde hay material eléctrico. También dijo que no es el único lugar donde ocurre vandalismo pero solicitó que la gente colabore para denunciar. "No es sólo por el tiempo de reposición sino que faltan insumos, para estas perforaciones, que no son fáciles de adquirir", sentenció.