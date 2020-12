Vecinos de Santa Rosa, en 25 de Mayo, están indignados. Es que desde hace años conviven con aguas servidas y basura en las acequias. Situación que lleva a que el lugar sea un foco infeccioso, el olor sea nauseabundo y los mosquitos molesten a la gente durante todo el día. Esto alarmó a la población ya que por las altas temperaturas, denuncian que esta situación se vuelve insostenible. Desde la Municipalidad de 25 de Mayo, Carlos Lucero, director de Servicios y Obras Públicas, dijo que ellos hacen limpiezas constantes y que en gran parte, los responsables de que esto suceda son los propios vecinos, quienes también desechan el agua de los lavarropas en las cunetas.

Caminar por los alrededores de la plaza de Santa Rosa cuando hace calor se vuelve insoportable. Es que el olor que sale de las cunetas es totalmente nauseabundo. Incluso, hay zonas en las que el líquido de las acequias, que a simple vista se ve verdoso y con larvas de diferentes tamaños que nadan en el interior, llega hasta el borde del cordón de la calle. Pero eso no es todo, las cunetas no sólo tienen mal aspecto, sino que se volvieron un foco infeccioso. Es que además de la basura, hay pozos negros cerca de las cunetas que colapsaron y ese líquido va a parar a esas acequias. Incluso, hay zonas en las que las aguas servidas llegan hasta la calle.

"Hay momentos en los que vivimos encerrados y ni al fondo de la casa podemos salir. Eso sin contar el peligro que significa vivir con las cunetas sucias, por las enfermedades", dijo Laura Romero, una vecina que comentó que en la mañana temprano aprovecha para ventilar su casa porque cerca del mediodía, cuando el Sol comienza a tomar más fuerza, el hedor se vuelve intolerable e invade el interior de las casas.

Al igual que ella, otros vecinos comentaron que en las siestas y en las tardes el olor impide que hasta se sienten en la vereda a charlar porque no pueden respirar. "Pero el olor no es el único problema que tenemos por culpa de las cunetas", agregó Carlos Otarola, otro vecino y dijo que los mosquitos en las noches parecen tener un festín en Santa Rosa. "Uno pasa cerca de las cunetas y termina picado entero. Nos cansamos de echar lavandina y líquidos debajo de los puentes porque ahí se esconden. Nos piden que limpiemos todo para evitar el dengue y las cunetas son una mugre. Esto es peligroso, suponemos que hay enfermedades que podemos contraer por el agua servida", agregó.

Ante este panorama, desde la Municipalidad dijeron que hacen limpieza, lavado de las cunetas y limpieza de pasantes de manera continua, pero que el problema nunca llega a su fin. "Mucha gente que no se conectó a las cloacas. Hace dos meses que venimos pidiendo a los vecinos que hagan las conexiones domiciliarias y que dejen de tirar desechos a las cunetas, pero eso no pasa. Y eso no es todo, hay vecinos, a los que entendemos, que hacen tapones con tierra para que el líquido no les llegue al frente de sus casas", explicó Lucero y admitió que además hay aguas servidas porque había zonas en las que los pozos negros están colapsados y resaltó que por eso ellos insisten en las conexiones domiciliarias a la red cloacal.

Protagonistas

JULIO ESCOBAR - Vecino

"Esperamos que cuando más gente se conecte a las cloacas se solucione este problema. Estamos cansados de vivir con el olor y los mosquitos".

ESTELA TEJADA - Vecina

"Hay vecinos que son poco solidarios y siguen tirando todo a las cunetas. El olor hace que tengamos que vivir encerrados. Esto es peligroso además".

JACINTA ÁVILA - Vecina

"Hay momentos en que no podemos salir de la casa, por los mosquitos o por el olor. Hay tapones en varios lugares y eso hace que el agua no circule".