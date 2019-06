Ni Una Menos. Agrupaciones sociales, sindicatos y hasta familiares de las víctimas de femicidios marcharon en San Juan. En la previa de la manifestación hubo una intervención artística donde las mujeres explicaron parte de su lucha.







Con las remeras, banderas y pañuelos violetas más de 200 mujeres sanjuaninas fueron protagonistas, por quinto año consecutivo, de la marcha Ni Una Menos, que busca combatir la violencia de género en todo el país. En este contexto algunas activistas y líderes de agrupaciones feministas hablaron sobre la problemática, sus avances y lo que resta por mejorar. Si bien dijeron que el gran logro de su lucha es el compromiso de la sociedad, aseguraron que hay muchas cosas por pulir. Para ellas, el pedido más urgente es la mejora de las políticas públicas, a través de la reglamentación y posterior aplicación de la ley nacional 26.485, de "protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres". Ante este reclamo, y a pesar de que la adhesión local a la ley nacional fue sancionada hace 7 meses, desde el Ministerio de Gobierno dijeron que la reglamentación "está próxima a salir", pero no manejan plazos.



Alejandra Godoy, del movimiento Ni Una Menos, dijo que si bien en la provincia se logró mucho, aún falta muchísimo por mejorar. "Tenemos una muy buena ley nacional, que no se aplica porque falta la reglamentación. Nosotros tenemos que ayudar a mujeres que sufren violencia de género y damos respuestas que debería dar el Estado", agregó Godoy y dijo que por esto ellas marcharon pidieron que esta ley se aplique lo antes posible en la provincia. Otra de las referentes de esta lucha en San Juan es Perla Welner y también coincidió en que la reglamentación y aplicación de la ley es la gran deuda. "Estamos a la espera de la reglamentación. Se demoran un montón en que podamos aplicar la ley y esto es grave porque quiere decir que esta problemática no está en la agenda política, y de esta manera no vamos a revertir la actualidad de la violencia de género. Además, necesitamos celeridad en la atención de los casos, contención y seguimiento de las mujeres. Hay veces que las mujeres no tienen dónde irse y deben volver a la casa con el golpeador; y eso nadie lo contempla. Además, vamos a seguir con la lucha porque sabemos que las mujeres tienen que ir y volver mil veces para que se defina una restricción, una cuota alimentaria y otras medidas", agregó.



La Ley provincial 1317-S, que adhiere a la ley nacional, prevé entre otras cosas que cualquier persona que sepa de una situación violenta pueda denunciarla. Esto actualmente no se puede hacer. Además, la ley incluye la creación del Consejo Provincial de Protección Integral de la Mujer que estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás representantes de organizaciones de la sociedad civil. "La ley nacional es muy detallista. Lo único que hay que hacer es que funcione. El decreto reglamentario de San Juan hace 15 días fue pedido por el gobernador Sergio Uñac para leerlo y poder firmarlo para publicarlo. Es decir, está próximo a salir", dijo ayer Fabiola Aubone, secretaria de Gobierno y Justicia, y agregó que se aplicará la ley tal cual es la nacional, pero no supo decir desde cuándo.



En cuanto a los logros locales, desde las agrupaciones dijeron que el compromiso de la sociedad es cada vez mayor. "Avanzamos gracias a que armamos una red y salimos a defendernos, a pesar de que no hay políticas claras de gobierno. Generamos mucha empatía con la sociedad cuando hablamos de violencia de género y creo que gracias al arduo trabajo que hicimos logramos que haya más compromiso. Cada vez hay más denuncias porque la problemática fue más visibilizada", agregó Godoy, quien definió este avance como una batalla ganada. Por su parte, Welner dijo: "Hay más conciencia. Por un lado, hay más independencia económica de las mujeres y hay menos prejuicios. Sumado a eso hay más compromiso de docentes, médicos y de los vecinos a la hora de buscar ayuda para las víctimas".

Los casos de 2019

2.329 Casos de violencia de género recibió la Dirección de la Mujer en los primeros 5 meses. El mes con mayor cantidad de denuncias fue febrero. En el segundo mes del 2019 hubo 604 casos denunciados.

Para denunciar

Los casos se pueden denunciar en todas las comisarías de San Juan. También se puede pedir ayuda en la Dirección de la Mujer, en 25 de Mayo 451 (Oeste), o llamando al 4222713. También se reciben casos en 0800 666 6351 y en 102.

Reincidentes

2 De cada 10 casos de violencia de género, recibidos durante el 2019 fueron reincidentes. Además, según los datos de la Dirección de la Mujer, el resto son casos nuevos.

Gran convocatoria en Buenos Aires

Al igual que en San Juan, agrupaciones feministas, movimientos sociales, sindicales y partidos políticos de varias provincias marcharon contra la violencia de género. En Buenos Aires se realizó una de las concentraciones más grandes. Las inmediaciones del Congreso y de Plaza de Mayo fueron el epicentro de esta convocatoria. Durante la marcha los manifestantes reclamaron por los derechos de las mujeres, la legalización del aborto y para erradicar la violencia de género. Con disfraces y hasta sin ropa, las mujeres comenzaron a reunirse luego del mediodía. Sin embargo, la marcha comenzó pasada las 18. Durante la manifestación pidieron ponerle fin a los femicidios, que ya suman 133 víctimas en lo que va del año, en todo el país.