Entre los temas principales de las agendas de los movimientos de mujeres y feministas, la violencia de género ocupa un puesto primordial. Hoy se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer y en San Juan, las estadísticas que se realizaron a nivel estatal apuntan a la violencia en el ámbito intrafamiliar. Según datos de la Dirección de la Mujer, en el año 2018 hubo 6.232 denuncias y pedidos de protección a mujeres que sufrieron este tipo de maltrato. Esta cifra se incrementó por segundo año consecutivo. Fue en un 11% con respecto a los 5.616 casos en 2016. En tanto que en 2017, la cantidad ascendió a 5.762.



Victoria Benítez, subdirectora del área que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, indicó que esta evolución refleja que "estamos viviendo un cambio social de paradigma histórico. Las mujeres ya no naturalizamos algo que no está bien. No es natural que tu pareja te insulte, hostigue o golpee. Empezamos a reconocer que porque sea mi marido no tiene derecho a maltratarme. Ni tampoco que es mi culpa porque por ejemplo no tenía preparada la comida".



De los 6.232 casos de 2018, 1.279 son reincidentes. Este 20% tiene también una lectura positiva para la funcionaria. "Se ve muchas ocasiones en que una mujer no se anima a realizar la denuncia y sólo queda registrada una solicitud de protección. Y al tiempo sí se anima a presentar la denuncia. Esto tiene que ver con la autoestima y autodeterminación, que es una constante. Están convencidas que se les termina el mundo si se les va la pareja", agregó la funcionaria.



Benítez afirmó que próximamente terminarán de procesar la información recabada el año pasado para conocer las características de las víctimas y analizar las causas socioculturales y psicosociales de la violencia contra la mujer.



En noviembre hubo una presentación preliminar, con registros del primer semestre: la mayor cantidad de víctimas que realizan la denuncia ronda entre los 18 y los 28 años de edad, mientras que los agresores van de los 29 a los 39 años.



Respecto al nivel de instrucción de la víctima, el 47% alcanzó sólo educación en la escuela primaria, el 37% en la secundaria, y casi el 10% tiene nivel universitario o terciario.



En tanto que el 48% de los agresores no superó la educación primaria, un 27% la secundaria y un 4%, terciaria o universitaria.

Claves

8M: marchas y manifestaciones

Entre los actos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer, el colectivo "Ni Una Menos San Juan" convoca al paro internacional y a la concentración y marcha que comenzará a las 18 en Las Heras y Libertador para dirigirse hasta la plaza Hipólito Yrigoyen. Otra de las numerosas manifestaciones ocurrirá a las 10,30 en la Facultad de Ingeniería, con el proyecto "Banco Rojo".



Violencia fuera de la pareja



En el primer Estudio Nacional sobre la Violencia de la Mujer, que presentó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2017, se publicó que el 20,2% de las mujeres relevadas en la encuesta experimentaron algún tipo de violencia de parte de algún hombre que no es o no fue su pareja (ya sea pariente, amigo, conocido o extraño), desde los 16 años de edad.



Brecha de ingresos



Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, durante el tercer trimestre de 2018, se observa en los ingresos totales individuales de toda la población que la brecha entre varones y mujeres es de 26,2 puntos porcentuales. Mientras la media de ingresos de la mujeres es de 15.460, 7 pesos, la de los varones es de 20.963, 2 pesos.