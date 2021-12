La violencia de género parece no tener fin. Desde la Dirección de la Mujer dijeron que reciben cada vez más denuncias. Sin embargo, para ellos es algo alentador. Es que, según su evaluación, este aumento no significa que haya más casos, sino que cada vez más mujeres se animan a denunciar a sus parejas o exparejas. Las estadísticas oficiales indican que desde enero a octubre de este año, por día se recibieron 23 denuncias, lo que significa unas 5 más diarias que en el mismo periodo de 2020.

Adriana Ginestar, directora de la Mujer, comentó que para ellos el aumento es porque las mujeres se sienten cada vez más apoyadas y seguras a la hora de hacer la denuncia o de pedir ayuda, entre otras cosas.

Según los datos oficiales de la Dirección de la Mujer, desde enero a octubre de este año (fecha hasta la que se tienen contabilizadas las estadísticas) hubo 7.013 denuncias por violencia de género. Es decir, un 22% más que en el mismo periodo de 2020, cuando fueron 5.745. Además de esa comparación de los primeros 10 meses de 2020 con los de 2021, en lo que va de este año ya hay más denuncias que en todo el pasado. Es que en 2020, en los 12 meses, atendieron 6.992 casos.

"Cuando analizamos con el equipo de la Dirección de la Mujer la causa del aumento de las denuncias, que es algo que venimos viendo hace varios años, lo atribuimos a que las mujeres están más informadas, hay más concientización sobre esta temática y a la vez hay más lugares donde ellas pueden hacer denuncias. El año pasado abrimos Cavig y esta institución se sumó a las otras que tenemos para atender los casos. Y sobre todo, pensamos que las mujeres se animan más a denunciar porque esta problemática está siendo muy visibilizada", dijo la funcionaria y comentó que además ellos notaron que el año pasado hubo meses en los que las denuncias cayeron notablemente, por el confinamiento por el covid-19. En este sentido, resaltó que las mujeres tienen muchos lugares donde realizar las denuncias (ver aparte) y que incluso, pueden pedir asesoramiento sin hacer una denuncia. "Las víctimas puede acercarse a la dirección de la Mujer o a las áreas municipales para que las asesoremos. Hay muchas que no se animan a denunciar al principio, pero después de recibir apoyo lo hacen. Entonces queremos que se acerquen", agregó Ginestar.

MÁS CRUELDAD

Además de ver que año a año las denuncias crecen, la directora de la Mujer dijo que desde 2018 aproximadamente hay cada vez más crueldad en los hechos denunciados por las víctimas.

"Los actos de violencia son cada vez más duros y alevosos de parte de los varones", dijo Ginestar y agregó que esto va de la mano del aumento de las denuncias.

Agregó que la mayor cantidad de denuncias que reciben es de chicas de entre 18 y 25 años que "ponen un freno" a la violencia o a las relaciones violentas más rápido que las mujeres adultas y eso hace que la violencia escale en los hombres que no aceptan ese rechazo. "De este año no tenemos las estadísticas, pero hasta el año pasado, aproximadamente el 70% de las denuncias eran de mujeres jóvenes. Ellas son las que más se animan a denunciar, son las que no tienen tan naturalizada la violencia. Cuando quieren poner límite, las relaciones se vuelven más violentas y peligrosas y por eso terminan denunciando a sus agresores. El problema es que muchas aún no se animan a denunciar por miedo", agregó al respecto la funcionaria.

Además de mayor crueldad, dijo que ven muchos casos en los que se denuncia ataques sexuales, que antes no eran muy habituales. "No lo tenemos en números, pero en muchos relatos aparece el abuso sexual. Vemos que ahora más mujeres reconocen el abuso por más que el abusador sea su pareja. Antes eso no pasaba, porque se creía que no era abuso si el que forzaba era el marido o el novio, porque era algo que pasaba dentro de la pareja. En los hogares vemos que muchas llegan por violencia de género y después cuentan que cuando eran chicas sufrieron abusos dentro de sus familias. Salir de los círculos de violencia cuesta mucho, pero siempre hay cómo hacerlo, por eso insistimos en que pidan ayuda", concluyó.

CLAVES

Las mujeres víctimas de violencia pueden pedir ayuda en la Dirección de la Mujer, que está ubicada en calle 25 de mayo 451 Oeste, en Capital, o en los municipios. La Dirección de la Mujer tiene una línea de Whatsapp que funciona las 24 horas, los 365 días. El número es 2644 86-5622. Se puede pedir ayuda o hacer denuncias. Otras líneas para pedir asistencia, asesoramiento o hacer denuncias son el 08006666351 y el número 144. También se pueden hacer denuncias en las comisarías.

Campaña de concienciación

El Ministerio de Salud de San Juan se unió a la campaña "16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género Hacia las Mujeres y las Niñas"(foto). En este contexto, realizaron intervenciones artísticas en hospitales y centros de salud. Esta campaña tiene como fin fomentar la concientización de esta problemática y eliminar todo tipo violencia hacia la mujer y se creó por iniciativa de la Secretaría de las Naciones Unidas y se lleva adelante desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

>> Las últimos casos resonantes

16 de noviembre

Se dio a conocer el caso de un hombre que golpeó a su pareja, la amenazó con un cuchillo y destruyó parte de su precaria vivienda. Este caso ocurrió en Media Agua, Sarmiento, donde hace unas semanas una joven murió acuchillada por su expareja, que posteriormente se suicidó.

25 de noviembre

Una mujer denunció que, después de haber estado con su hermana, llegó a su casa y su pareja la increpó con insultos. "Sos una p..., no servís para nada", fue lo último que le dijo para desencadenar luego la violencia física. La mujer pidió ayuda al 911 y detuvieron al hombre.

26 de noviembre

Salió a la luz el caso de Mario Parisí, un funcionario del Poder Judicial que fue denunciado por su pareja. La denuncia se radicó en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig). Se constató que la mujer tenía escoriaciones, moretones y también una fractura en el coxis.

29 de noviembre

Un hombre fue denunciado por su pareja, quien recibió una golpiza después de que ella le reprochara que hubiera llegado ebrio. Este caso fue muy resonante porque el hijo de la pareja, de 8 años, intentó detener la agresión y en ese momento la damnificada logró comunicarse con el 911.