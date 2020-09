Fabiola Guevara vive en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, desde el año 2015. En este momento atraviesa horas de gran angustia ya que los protocolos y controles sanitarios le impiden trasladarse a San Juan para acompañar a su padre, quien fue diagnosticado recientemente con una enfermedad terminal. "Hoy me avisan que mi papá tuvo una desmejoría, y que probablemente lo internen en terapia intensiva y no salga, porque su cuadro se agravó mucho".

Al no contar con un vehículo propio en el cual hacer el viaje, Fabiola depende del transporte público de larga distancia, un servicio que no opera desde el mes de marzo, para trasladarse junto a sus hijos pequeños. "Averiguamos y no hay colectivo que vaya desde la Patagonia hasta la zona de Cuyo. Hablé con legisladores, me dijeron que iban a ver qué podían hacer, en el caso de que hubiera un colectivo que fuera para el norte y tuviera la oportunidad de dejarme de pasada, pero lamentablemente desde acá no hay".

Por otro lado, de tener la posibilidad de llegar hasta San Juan, Fabiola debería cumplir 14 días días de aislamiento en uno de los hoteles dispuestos por la provincia cuyana para este fin, algo que debe abonar ella en su totalidad.

Fuente: Uno Río Negro