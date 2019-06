Tiempo y forma. Leonardo trabaja a contra reloj con paleontólogos sanjuaninos para chequear todo el contenido visual e informativo que tendrá la nueva app.

Leonardo Reyes nació en San Juan hace 35 años, pero de niño se fue a vivir a Puerto Madryn, provincia de Chubut, junto a su familia. Su viaje personal también lo llevó por La Plata y Buenos Aires, donde finalmente se tituló como realizador profesional 3D. Su vida frente a la computadora lo paseó por universos como el mundo publicitario en tres dimensiones, la visualización arquitectónica, los juegos de video y la realidad aumentada. Todo este bagaje lo trajo nuevamente a San Juan, de manera momentánea, pero finalmente decidió quedarse para seguir su formación, su trabajo y sobre todo apostar por la faraónica tarea de criar solo a su hijo.



"Decidí apostar en 2015 por el desarrollo de aplicaciones, específicamente las de realidad aumentada y realidad virtual, como la que vamos a presentar dentro de poco sobre el dinosaurio Ingentia prima. Cualquier persona va a poder descargar en su celular la posibilidad de ver al dinosaurio caminando por la ciudad, pero en su hábitat natural, con las descripciones morfológicas y ambientales específicas, que han sido chequeadas científicamente por los paleontólogos sanjuaninos", comentó Leonardo.



El científico agregó que "hay veces en que el trabajo se hace difícil, sobre todo cuando tenés que realizar entregas, tenés que trabajar todo el día, pero me organizo bastante bien. Llevo a mi hijo a la escuela, al médico y a su tratamiento kinesiológico. Tengo una vida normal, por decirlo de alguna manera, más allá de que los que nos dedicamos a la inventiva no dejamos de pensar y probar cosas todo el tiempo".



El joven realizador sanjuanino, que aprendió a programar en computadoras con tan sólo 8 años, dice que las nuevas tecnologías como la realidad aumentada no son un nicho económico del todo seguro, ya que depende de factores como la moda, la masificación y el gusto de la gente.



"Cuando se dio el fenómeno de Pokemon Go, la realidad aumentada tuvo un nuevo impulso. La idea de esta aplicación que saldrá pronto al mercado es que sea un primer paso, luego hay que nutrirla y actualizarla constantemente para que la misma no quede en desuso. También estuve dando charlas de realidad aumentada a empresas, algunas capacitaciones, y esto es muy bueno porque el Gobierno provincial se ha dado cuenta de que son temas en los que se debe profundizar y el sector empresarial debe incorporarse rápidamente para no quedar relegado desde el aspecto tecnológico", arengó el científico.



Los días pasan actualmente para Leonardo Reyes Reginato entre las últimas revisiones de la nueva aplicación sanjuanina y el desarrollo de otras aplicaciones para empresas privadas. "Estoy retomando mi propia empresa, mi proyecto personal, con la fuerte intención de trabajar menos a pedido y más abocado a la inventiva propia", finalizó como anticipo.

Dinosauriar





Inversión: 120.000 pesos.

Tiempo de desarrollo: 60 días.

Finalidad: transmitir conocimiento sobre el dinosaurio Ingentia prima a través del entretenimiento de realidad virtual y realidad aumentada.

Mejora: es una app para todo público, cuyos datos (forma, tamaño del dinosaurio, formación del terreno, medio ambiente, etc.) tienen fundamento científico.

Campo de aplicación: dispositivos móviles (celulares y tablets).

Disponibilidad: a partir de julio en Play Store y en IOS.

Dimensiones: todas las plataformas de realidad virtual y aumentada.

Memoria que ocupa: aproximadamente 60 megas.

Materiales: para utilizar realidad aumentada basta con el acceso de la app a la cámara del celular; para realidad virtual es necesario un "casco virtual" para el dispositivo.