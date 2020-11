Luego de salir del hospital y enterarse de que por el accidente que protagonizó perdió un brazo, Alberto Gerónimo Zapara Bacur (23) habló por primera vez sobre lo que ocurrió esa tarde del 15 de noviembre, en Ruta 40 antes de Calle 5, en Pocito. Según el "Wey", como el ambiente del motociclismo lo conoce, reconoció estar atravesando un momento delicado pero sostuvo estar tomándolo de la mejor manera.

"Sí estuve bajoneado pero no tuve un golpe anímico porque pensé que estoy vivo que es lo importante", destacó.

El joven deportista explicó que producto del accidente se le perforó el pulmón pero que ahora está pensando en cómo va a regresar a los entrenamientos. "Hoy he estado con el psicólogo y hablé sobre cómo me voy a adaptar a la prótesis para rendir al 100 por ciento arriba de la moto", expresó con entusiasmo.

"No hay casos de pilotos profesionales con prótesis. Sería el primero. La derecha está bien, debería practicar la que maneja el embrague", sostuvo.

También expresó que le contaron que llegó una médica al lugar del accidente y logró practicarle una maniobra que le salvó la vida, ya que le detuvo una hemorragia. "Ella es la persona que me salvó la vida y no sé quién es. Los médicos del hospital me dijeron que si no me hubiese hecho ese torniquete no llegaba vivo", relató.

Por este motivo, el "Wey" tras recibir el alta volvió al lugar para preguntar en la zona si conocían a alguna médica que lo atendió. "No he podido dar con ella", sentenció.

"Dios me puso a esa persona para que hoy pueda estar hablando con ustedes porque ella fue la primera en llegar. Es un ángel de la guarda para mi", dijo con emoción.

Por otra parte, agradeció todos los mensajes y los gestos de cariño de las personas que rogaron por su salud. "Vi al 'Dibu' Morales con una remera con mi foto dándome y pese a ser rivales, tuvo ese gran gesto. Así como él, mucha gente se preocupó por mi", amplió.