Ascenso. Rosso de Balanza se mostró orgullosa de llegar a la Cámara y señaló que "se va cambiando un poco el mapa de género". Sobre la causa de expropiaciones dijo que la trabajará "con compromiso, dedicación y mucho esfuerzo".



El cargo es clave en la estructura del fuero penal, ya que se trata de una de las personas que interviene en las apelaciones de los fallos de primera instancia y que lleva adelante los debates orales y públicos. El puesto es el de camarista, el cual ocupará la jueza Silvina Rosso de Balanza, luego de que la Cámara de Diputados la designara ayer de la terna que integraban los magistrados de Instrucción Martín Heredia y Benito Ortiz. Con el nombramiento y una vez que asuma, la mujer presidirá el tribunal que juzgará a los imputados de la megacausa de las expropiaciones. Es que por las inhibiciones e intervenciones de los otros camaristas en distintas instancias de dicho expediente, es la única de ese rango que se encuentra en condiciones de liderar el proceso. Los dos restantes miembros del cuerpo colegiado surgirán de un sorteo entre tres jueces de primera instancia.

Rosso de Balanza tiene 50 años, se recibió de abogada en Córdoba en 1995 e ingresó al Poder Judicial de la provincia tres años más tarde. Hizo su carrera en Tribunales, donde arrancó como escribiente hasta escalar al puesto de secretaria del Cuarto Juzgado Correccional. En 2013 fue designada como magistrada de ese mismo juzgado y ayer, los legisladores la ascendieron a miembro de la Sala III de la Cámara Penal, en reemplazo de Graciela Del Pie, quien se jubiló para acogerse al beneficio de la jubilación con el 82 por ciento móvil. La ahora camarista fue postulada por el oficialismo y cosechó 22 adhesiones mientras que el basualdismo impulsó a Heredia, del Cuarto de Instrucción, quien obtuvo ocho votos.

Al ser consultada, Rosso de Balanza explicó que no participó en ninguna instancia de la investigación ni de resoluciones por apelaciones en la megacausa de expropiaciones. El hecho de no haber intervenido le da el carácter de imparcialidad a la hora de juzgar. Además, señaló que, de lo que conoce de las publicaciones de los medios de comunicación, no tiene amistad ni parentesco con ninguno de los procesados, por lo que no esgrimirá esa causal para excusarse.

El escándalo de las expropiaciones comprende a abogados, exfuncionarios y exjueces que habrían formado una red delictiva para sacarle millones de pesos a las arcas oficiales al inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado. El expediente cuenta con tres procesamientos que ya están en la Sala I a la espera del juicio y hay un cuarto que cuenta con el pedido del fiscal Daniel Galvani para que vaya a debate. El juez Benedicto Correa está resolviendo las oposiciones de los imputados de esta última causa, señalaron fuentes judiciales. Rosso de Balanza desembarcará en la Sala III, pero como sus colegas camaristas están inhibidos por causales de amistad o por intervenciones en algunas instancias del proceso, tendrá la tarea de dirigir el tribunal de juicio. El debate se espera que se desarrolle en el segundo semestre de este año, tal cual lo viene solicitando Fiscalía de Estado. Los otros dos miembros saldrán de un sorteo de un grupo conformado por el juez Heredia y los magistrados Correccionales Matías Parrón y Carolina Parra.

Los diputados también nombraron como fiscal de Cámara Nº3 a Daniel Galvani, quien se desempeñaba como fiscal de Instrucción. El funcionario reemplazará al fallecido Gustavo Manini. Además, salió la designación de Matías Leonel Pallito como titular del Primer Juzgado del Trabajo, en lugar de Mariano Ibáñez, quien había ascendido a la Cámara Laboral.