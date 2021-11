A casi dos semanas de comenzar a aplicar la tercera dosis de la vacuna anticovid, la provincia prácticamente ha cubierto al primer cuarto de su población objetivo inicial, que está conformada por dos grupos: mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas de todas las edades con esquema completo de vacunación. Nominalmente esto implica que en San Juan ya hay más de 7.500 individuos que recibieron esta dosis adicional, de un total de 31.000, informó ayer el Ministerio de Salud Pública.

Cuando a fines de octubre comenzaron a aplicar la tercera dosis, las autoridades informaron que estaba dirigida a mayores de 50 años con las dos dosis de Sinopharm, un grupo estimado en 27.000 personas. La ampliación de la población objetivo fue anunciada esta semana y se trata de sanjuaninos con inmunocompromiso, como aquellos que están en tratamiento oncológico (tumores sólidos y onco-hematológicos), receptores de trasplante de órgano sólido en tratamiento inmunosupresor, de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, con inmunodeficiencia, con VIH y con tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas, que en total son unos 4.000 en toda la provincia.

Desde diciembre, la provincia ya administró un total de 1.077.371 dosis.

Ahora bien, como muchos de estos individuos no habían recibido Sinopharm sino vacunas de otros laboratorios es que en los últimos días surgieron dudas ante la llegada de los SMS con los turnos asignados para terceras dosis. Por eso, desde el Programa de Inmunizaciones brindaron la explicación. "En este último grupo en particular, la tercera dosis está destinada a personas inmunocomprometidas de todas las edades que tengan esquema completo de vacunación, cualquiera haya sido la vacuna administrada. Es decir que no sólo se trata de Sinopharm, sino que también está dirigida a aquellas que fueron vacunadas con Sputnik o Astrazeneca, por ejemplo", dijo Marita Sosa, responsable de Inmunizaciones.

En tanto, con las más de 7.500 terceras dosis administradas hasta ahora, la provincia alcanzó al 24% de esta población objetivo priorizada, aunque en las próximas semanas habrá otra ampliación. Sucede que de acuerdo a lo que anunció Nación, sumarán al personal de salud y a los mayores de 70 años. Y según apuntó Sosa, ya están trabajando para definir cuántas personas abarcará en San Juan y cómo continuará el proceso, por lo que luego harán un anuncio.

Murió un hombre de 78 años

Un hombre de 78 años, quien vivía en Santa Lucía, murió por covid, según el parte que emitió ayer Salud Pública. La víctima estaba internada en el Sanatorio San Juan y se trata de la tercera persona fallecida en lo que va del mes. En cuanto al total de decesos en la provincia, ahora son 1.188.

Por otro lado, fueron detectados sólo dos nuevos casos de covid, luego de haber procesado 210 test en las últimas 24 horas. De esta manera, el acumulado tiene a lo largo de la pandemia a 72.156 personas infectadas.

De todos modos, los casos activos son apenas 32, una cifra que viene descendiendo lenta pero sostenidamente cada día. Hay 39 internados, 12 de los cuales permanecen en terapia intensiva.

Escuelas: hicieron más de 500 test

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Educación, informó que realizaron más de 500 test en las escuelas, con el objetivo de garantizar la presencialidad plena y monitorear la situación sanitaria.

Desde octubre y en diferentes establecimientos educativos del Gran San Juan es que se están realizando testeos entre alumnos y personal docente y no docente, para lo cual se utiliza un método no invasivo como los hisopados (se hace por medio de la saliva). Hasta el momento hubo operativos en las escuelas San Martín, EPET Nro. 4, Normal Sarmiento y EPET Nro. 5, en diferente turnos mañana y tarde. Actualmente testean en otra escuela, indicaron desde Salud Pública, pero sin mencionar cuál.