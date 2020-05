La situación es preocupante. Siguen en aumento los casos autóctonos de dengue en San Juan, con el agravante de que ahora hay circulación viral en la provincia. En las últimas horas, las personas infectadas con la enfermedad llegaron a 12. Además, hay 10 en observación.

Por este motivo, desde Salud Pública solicitaron fortalecer las medidas preventivas. "Estamos hablando de un mosquito intradomiciliario, es decir que los criaderos están dentro de las casas. Este mosquito coloca sus huevos en recipientes con agua, se adhieren al recipiente. A los 8 días se transforma en larva, mosquito adulto que ya puede poner huevos", dijo en rueda de prensa la doctora Liliana Salvá.

Entre otras cosas, pidieron limpiar estos recipientes, pasar las plantas a tierra para eliminar los posibles criaderos, cepillar las piletas de lona, desagotarlas y guardarlas.

"El mosquito está en toda la provincia, en diferentes poblaciones. No queremos hablar de un departamento en particular, para que el departamento vecino no se relaje", señaló Mónica Jofré, jefa de Epidemiología.

Desde Salud aseguraron que los casos van a a disminuir su reproducción en invierno, pero los huevos subsisten y en septiembre podría haber un nuevo brote, por lo que reiteraron a la población la importancia de no tener depósitos con agua.

En cuanto a los infectados, se encuentran en buen estado general, con evaluación favorable.