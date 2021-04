Carlos Tapia tiene un almacén en la entrada de Zonda. En la puerta de su local un cartel indica que está prohibido ingresar sin barbijo. Sin embargo, el hombre está preparado para atender a los que no cumplen. "Si alguien quiere entrar sin tapaboca, le saco esto", dijo y levantó del suelo una varilla de hierro que mide casi un metro y medio y que es la que usa para indicarles a esas personas que no pueden avanzar más. "Con esto aseguro que mantengan la distancia", comentó, y aseguró que en muy pocas oportunidades debe usar ese elemento, pues la gente es muy respetuosa de la normas de prevención. Al igual que él, muchos vecinos de este departamento y de Ullum dijeron que la mayoría de las personas se cuidan. De hecho, aseguraron que esa es la principal razón por la que son los departamentos con menos contagios de toda la provincia.

Según el último informe de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, que tiene analizados los datos hasta el 15 de abril (se hace cada 15 días), Ullum y Zonda son los que tienen menor cantidad de casos. Tienen el 0,29% y 0,32%, respectivamente, en relación al total de infectados. Y si bien se podría decir que eso sucede porque son departamentos poco habitados, esto no es así, pues la proporción de población de estos dos departamentos (1,4% sobre las estimaciones de 830 mil habitantes) en relación al total de los sanjuaninos es más del doble que la proporción de contagiados en ambas comunas (0,61%).

En las calles de Ullum y Zonda la responsabilidad se puede ver a simple vista y según los vecinos esa es la razón por la que son una burbuja. No hay personas amontonadas en las plazas, ni en la entrada de los comercios. En las vidrieras de los locales los carteles indican que no se puede entrar sin tapaboca y por lo que se pudo observar eso se cumple en casi todos los lugares. Sumado a eso, la mayoría de las personas que circula en bicicleta, caminando o en moto también lleva bien colocada esa protección. En la puertas de las escuelas porteros, docentes y hasta bomberos ayudan a que se mantenga la distancia y en algunas oportunidades hasta desinfectan las mochilas de los chicos antes de que pisen el suelo de la escuela. Es que se busca que entren lo más sanitizados posible. En las paradas de colectivo, la gente no se amontona y los que viajan de manera habitual dicen que lo hacen con las ventanillas abiertas para poder estar más seguros, mientras que los que no necesitan viajar hasta la Ciudad no lo hacen, como forma de protección. "Nos pasa que vamos al centro y nos sentimos aterrorizados. Nos desinfectamos las manos a cada ratito y no dejamos que los niños toquen nada", dijo Ivana Gil, una vecina de Zonda, y contó que ella trata de no ir hasta la Ciudad.

En las calles. En la entrada de las escuelas de ambos departamentos se ve mucho control para el

respeto del protocolo.

Todos estos cuidados son los que según los vecinos les permiten estar dentro de todo tranquilos. "Acá no entra nadie si no tiene barbijo, la gente respeta la distancia y a las 20 ya casi no se ve gente en la calle. Otra cosa que creo que nos beneficia es que no tenemos lugares donde la gente se siente a comer o tomar algo. El único problema que vemos son las personas que vienen desde otros departamentos los fines de semana", dijo José Luis Zárate, que tiene un almacén en Ullum y que aseguró que sus vecinos son muy responsables. Al igual que él otras personas de este departamento y de Zonda comentaron que en las escuelas les enseñan mucho a los chicos sobre prevención y que los mismos niños son los que les piden a los adultos que respeten las medidas para evitar contagios.

Protagonistas

DAMARIS RODRÍGUEZ - Vecina de Zonda

"Nos da miedo salir del departamento. Vemos que se está poniendo fea la cosa y que la mayoría de los que se contagiaron son los que salen a trabajar para Capital. Entonces evitamos las salidas innecesarias y nos cuidamos mucho hasta dentro de casa".

AYELÉN MENDOZA - Vecina de Ullum

"Nosotros desinfectamos la ropa -tiene una tienda- cuando la gente se la prueba o la cambia. Sumado a eso, pedimos que dentro del local se respete el uso de tapaboca, la distancia y la limpieza de manos. La mayoría de las personas lo hace sin que se lo pidamos".

CINTIA AGÜERO - Vecina de Zonda

"Somos pocos y nos conocemos. Entonces si alguien se contagia, no sale ni a la vereda porque todos nos enteramos. Hubo un tiempo en el que nos relajamos, pero ahora que los casos comenzaron a subir, volvimos a tomar muy en cuenta la prevención".

El día más doloroso: 6 fallecidos

Por primera vez en lo que va del año, Salud Pública informó seis muertes en 24 horas. Fueron cinco hombres y una mujer y de esta manera los fallecidos suman 514. A su vez, hubo 253 casos y el acumulado se eleva a 27.382; de los cuales 2.908 son personas con proceso infeccioso en curso. Los internados siguen en aumento, con 176 en total y de ellos, 93 en terapia intensiva (41 con respirador).