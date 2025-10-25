Buscan a un hombre de 50 años que desapareció el jueves El programa "San Juan te busca" difundió los datos y su descripción, pidiendo colaboración de la comunidad.

A través del programa de búsqueda de personas extraviadas, la policía solicita colaboración para dar con el paradero de Ceferino Araya Rual, 50 años, quien fue visto por última vez el jueves 23 de octubre.

Se trata de un hombre de contextura robusta, ojos marrones, tez trigueña y 1.70 mts de estatura; calvicie tipo coronal. Como señas particulares, aportaron un lunar en lado derecho de la nariz, barba tipo candado.

Vestía al momento de su desaparición, una remera manga corta color gris, con estampado en la parte frontal color negro y blanco, pantalón oscuro y zapatillas grises con detalles negros. Usaba una gorra negra con letras blancas.