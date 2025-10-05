El curioso caso de la nena que al ser adoptada pidió reemplazar todos sus nombres de pila por los elegidos por su nuevo entorno familiar y afectivo La jueza María Julia Camus accedió al pedido de la menor y le entregó el acta de nacimiento con su nueva identidad el día que cumplió 11 años.

El caso de Angelina es muy particular. Tras ser adoptada por un matrimonio con el que convivió desde el 2019, pidió a la Justicia la autorización para cambiar sus dos nombres de pila. Y reemplazarlos por los que eligió su nuevo entorno familiar y afectivo. María Julia Camus, jueza Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación. Gracias, le concedió el pedido y se lo comunicó el pasado 2 de octubre cuando la niña cumplió 11 años. De regalo, la magistrada y personal del Registro Civil le entregaron la partida de nacimiento con su nueva identidad que no difundieron por protección de la menor.

Angelina tenía dos nombres de pila originales. Ahora tiene 3 completamente diferentes, tras lograr que la Justicia autorizara este cambio, teniendo en cuanta los fundamentos que la propia menor expuso y que constan en la sentencia judicial. La nena pidió llevar un nombre que eligió su madre adoptiva, otro que eligió su padre adoptivo y el tercero, sugerido por su nueva madrina. ‘Es común que un menor adoptado pida cambiar alguno de sus nombres de pila, ya que su apellido original es reemplazado por el de sus padres adoptivos. Lo que no es común que pida cambiar todos sus nombres como hizo Angelina, y que lo hiciera con tan buenos fundamentos. Durante la audiencia, previa a sentencia de adopción, me dijo que quería llevar los nombres que le sugirió su nueva familia y quedarse en su casa porque se sentía amada’, dijo María Julia Camus.

La magistrada agregó que ante esta situación, resolvió aprobar el pedido de la menor. Y que de inmediato comenzó a gestionar el cambio con un objetivo especial: que la nueva identidad estuviera lista para el 2 de octubre, día en que la nena cumple años. ‘Agradezco a la gente del Registro Civil por haber realizado el trámite rápidamente para llegar a tiempo. El pasado 2 de octubre, que cumplió 11 años. cite a la nena a mi oficina que adornamos con globos para recibirla. Cuando llegó, le cantamos el feliz cumpleaños, le regalamos una torta y le entregamos la partida de nacimiento con su nuevo nombre. Estaba feliz’, dijo Camus.

Historia con final feliz

El 22 de marzo del 2019, Angelina comenzó una nueva vida. Llego a casa de Josefa del Rosario Delgado, de 58 años, y de Walter Ambrosio Cuello, de 59 años, que se convirtieron en su ‘familia guardadora’, luego de que la Dirección de la Niñez considerara

que tanto ella como sus 3 hermanos ‘estaban en riesgo’ bajo los cuidados de su familia biológica. A partir de ese momento, su situación cambió por el amor, protección y cuidados que recibió de parte de este matrimonio. Y este fue uno de los motivos por el cual Angelina, pidió a la Justicia cambiar sus nombres de pila.

En julio del 2024, la menor quedó en estado de adoptabilidad luego de que la Justicia dictara la resolución que decretó la ‘Privación de la Responsabilidad Parental’ de sus padres biológicos. De esta manera, se resolvió concederle la guarda con fines de adopción al matrimonio Cuello Delgado quien de inmediato comenzó con los trámites de adopción plena de la nena a la que ya consideraba su hija.

Un equipo interdisciplinario de adopción abordó a la familia postulante para evaluar su situación. Además de determinar que este matrimonio es propietario de un inmueble de dos plantas y con dependencias suficientes para que la menor viva cómodo y segura; que ambos son profesionales y que trabajan; y que demuestran recursos internos y gran capacidad afectiva para maternar y

paternar a la niña, conteniéndola en sus emociones y conductas.

En cuanto a la dinámica familiar, el informe determina que se advierte en el hogar ‘el fortalecimiento de los vínculos filiares adoptivos’. Que la familia se organiza en una interacción que se percibe afectiva, y que comparte sus espacios cotidianos, hábitos, actividades familiares, sociales y de aquellos donde la menor muestra sus habilidades y capacidades como la práctica de violín, canto, deportes, exponiendo ambos adultos el disfrute de aquellas actividades y logros de su hija.

En chico informa también queda sentado que la nena expresó su bienestar y el deseo de ‘continuar viviendo en esta familia’ donde habrían sumado afectos y se vivencia contenida, asistida, manifestando demanda afectiva hacia el matrimonio guardador, como sus figuras parentales de manera significativa. En dicha audiencia, la menor también dijo que quería ‘cambiar de

nombre y apellido, porque estoy con mis nuevos papás’.

Tras esta audiencia que se realizó el 19 de agosto del 2025, la Justicia resolvió otorgar al matrimonio Cuello Delgado la adopción plena de la nena, y autorizar el cambio completo de sus nombres para acceder a una nueva identidad.