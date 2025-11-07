El descargo de Naturgy luego del reclamo de vecinos sobre cortes de luz tras la tormenta La empresa distribuidora aseguró que las tareas "de reparación se ven demoradas condiciones del terreno y el acceso restringido".

La empresa Naturgy explicó a que se deben los cortes de suministro que aún persisten tras la tormenta. En Villa Krause varias manzanas estuvieron más de 12 horas sin luz.

“Como consecuencia de las inclemencias climáticas registradas, algunas zonas de los departamentos Sarmiento, Rawson, Pocito, Chimbas y 25 de Mayo continúan afectadas por la falta de suministro eléctrico” detallaron y explicaron: “En ciertos sectores, las tareas de reparación se ven demoradas por las condiciones del terreno y el acceso restringido. En el resto de las áreas, nuestro personal trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”.

Específicamente sobre Albardón dijeron que “realizará un corte programado con el fin de efectuar una reparación necesaria para garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico, la misma se hará en el transcurso de la tarde y tendrá una duración aproximada de 2hs”.

“Queremos recordar la importancia de extremar las precauciones frente a estas situaciones donde aun hay zonas afectadas por las lluvias de las últimas horas: No manipular cables caídos, ni acercarse a postes o transformadores que hayan sido afectados por el temporal. ⁠No caminar por áreas inundadas, ya que el agua puede estar electrificada o haber cables caídos” recomendaron.

En caso de emergencia se solicitó contactar las 24hs a través del 0800 666 3637.