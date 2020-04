Mientras el mundo ya rebasó los 115.000 muertos y 1,8 millones de infectados, los organismos sanitarios mundiales y de varios países recomiendan distintos métodos y costumbres para minimizar la exposición al mortal coronavirus.

“Usar el desinfectante correcto es una parte importante para prevenir y reducir la propagación de enfermedades junto con otros aspectos críticos como el lavado de manos”, explicó el administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, Andrew Wheeler.

Los coronavirus son virus envueltos, lo que significa que son uno de los tipos de virus más fáciles de matar con el producto desinfectante adecuado. Los consumidores que usan estos desinfectantes en un virus emergente envuelto deben seguir las instrucciones de uso en la etiqueta del producto, prestando especial atención al tiempo de contacto del producto en la superficie tratada (es decir, cuánto tiempo debe permanecer el desinfectante en la superficie).

Para ayudar a reducir el riesgo de contagio del COVID-19, tanto la OMS como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) -y también la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos- sugieren el uso de productos desinfectantes domésticos como la lavandina. En este sentido, productos como la lavandina, usados de acuerdo a las instrucciones de uso de sus etiquetas, eliminan el 99,9% de virus y bacterias y sirven para aplicarse en múltiples superficies.

Se sabe es que el coronavirus puede sobrevivir desde algunas horas hasta días en las superficies

Desde, la Sociedad Argentina de Infectología, explicaron cómo se desactiva el virus mediante la limpieza domiciliaria. “El coronavirus SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19 tiene membranas proteicas y grasas (lípidos), que son sus armas para infectar células. Pero el palmitato de sodio, un elemento básico en cualquier detergente y jabón, vuelve al virus inactivo. Por eso, es recomendable limpiar las superficies altamente tocadas (como botones, perillas, picaportes, manijas, etc) para evitar que el virus permanezca varias horas allí”, destacaron en un comunicado.

Los productos que contienen cloro, alcohol o peróxido de hidrógeno son los mejores para matar gérmenes. Independientemente de la solución de limpieza que se utilice, se recomienda dejar que permanezca en contacto con la superficie el tiempo suficiente para matar virus y otros agentes patógenos. El tiempo dependerá de la sustancia química.

La lavandina se puede diluir con agua fría para hacer un desinfectante eficaz contra bacterias, hongos y muchos virus, incluidos los coronavirus y el alcohol en muchas formas puede ser efectivo para matar muchos patógenos. Sin embargo, estos dos elementos solo serán efectivos para desactivar el virus cuando se diluyan adecuadamente.

Además, los especialistas advierten que mezclar productos entre sí puede inactivarlos o generar vapores tóxicos y que que al comprar un producto de limpieza es clave chequear su fecha de vencimiento y usarlo acorde a las instrucciones del fabricante.

Alcohol: las características que lo vuelven un excelente desinfectante y antiséptico

“Su estructura química tiene un extremo similar al agua y otro extremo similar a las cadenas de ácidos grasos, permitiéndole mezclarse fácilmente tanto con el agua como con las grasas y aceites, estos últimos, presentes en la membrana celular. El alcohol produce precipitación y desnaturalización de proteínas, y lesiona la membrana citoplásmica, penetrando en la región hidrocarbonada y desorganizando la estructura lipídica”, explican en su página de Instagram los integrantes de Bromatología en Casa, un equipo interdisciplinario de profesionales de la industria alimentaria y gastronómica.

¿Pero cualquier alcohol sirve? El alcohol sin diluir, provoca una gran deshidratación en los microorganismos, impidiendo la penetración en los mismos, aseguran desde la cuenta estrella en las redes sociales. Por lo tanto, se considera más efectivo si se encuentra diluido entre el 60% y 80% en agua destilada, siendo la preparación más efectiva al 70%. ⠀

“Cuando hablamos de alcohol hablamos de una gran clasificación química que abarca un montón de diferentes tipos. Por ‘alcohol para desinfectar’ nos referimos al etanol, el alcohol de farmacia, el que está en las bebidas alcohólicas y es un compuesto químico que justamente tiene este principio activo de desinfectar”, advirtió en diálogo con Infobae el ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de Fundación UADE.

El alcohol 70% es un efectivo bactericida, fungicida y viricida, por lo que se aconseja su uso sobre superficies tales como envases, bolsas, mesadas, canillas o cualquier superficie que haya estado en contacto con las manos. Cuenta con la ventaja de evaporarse rápidamente sin dejar residuos sobre las superficies tratadas y sin necesidad de enjuague posterior. ⠀

“El etanol -continuó el especialista- tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el agua. El agua hierve a 100 grados y el alcohol a 78 grados. Es decir que si dejás los envases de soluciones destapados el alcohol se va a evaporar y va a bajar a bajar esa concentración de alcohol. Ahí el riesgo es que se evapore el alcohol y la solución preparada con el objetivo de desinfectar quede hecha prácticamente agua”.

Cuando esta concentración baja de los 62/63 puntos la solución pierde efectividad y no desactiva el virus. Según aseveró el experto, “el alcohol es mucho más robusto y dura mucho más tiempo que la lavandina”. “Si lo dejás cerrado y lo usás con alta frecuencia vas a usarlo antes de que pierda el efecto en algunos pocos días. Si tuviésemos que poner un ideal, recomendaría que el preparado no dure más que una semana”, concluyó el experto sobre la solución hecha a partir de esta sustancia.

Preparación:

1. Según la tabla de “Dilución de alcoholes de Joseph Louis Gay-Lussac”, partiendo de alcohol 96% se deben colocar 100 ml de alcohol y 41 ml agua destilada (o agua previamente hervida y enfriada a temperatura ambiente). ⠀

2. Otra forma es colocar 73 ml de alcohol 96% y completar con agua hasta obtener 100 ml.

3. Pero como muchos de nosotros no tenemos cómo medir estos valores, es que se ha generalizado preparar la dilución midiendo 7 partes de alcohol 96% y 3 partes de agua, utilizando siempre el mismo pocillo para medir.

Lavandina: ¿de qué depende la vida útil de una solución hecha a partir de este compuesto químico?

La lavandina es un poderoso desinfectante que es económico, fácil de obtener y lo suficientemente fuerte como para matar gérmenes peligrosos. Antes de comenzar a usarla en todas partes, es importante saber que el cloro es cáustico y puede emitir humos potencialmente letales. Por eso es importante diluirla y asegurarse de que no se use con toda su fuerza y no mezclarlo con otras soluciones y productos químicos.

“El principio activo de la lavandina, el hipoclorito de sodio, es una molécula que se oxida con facilidad. Entonces, la vida útil de una solución con lavandina va a depender de varios factores. Primero, del contacto con el aire. En segundo lugar, de la exposición a luz (la mayoría de los envases son opacos porque justamente la luz altera la composición de la lavandina). Y por último, de la temperatura”, indicó Piña.

Se considera que la lavandina es mucho más sensible que el alcohol porque tiene más factores que la alteran. Por eso, se recomienda preparar y utilizar la solución en el momento y no hacerlo en envases transparentes.

“Si bien el Ministerio de Salud aconseja diluir 10 ml de lavandina por cada litro de agua, la OMS da un rango bastante amplio de concentraciones de cloro. Recomiendan soluciones desde la más diluidas (1 en 100) hasta las más concentradas (1 en 10). Está última la recomienda para lugares de alta carga viral. Cuanto mayor es la probabilidad de encontrar microorganismos en esa superficie mayor debería ser la concentración del diluido”, finalizó el experto.

