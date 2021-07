"Surgió en Australia en la década de 1950 como una necesidad tecnológica para reducir el costo de cosecha y falta de mano de obra. En Argentina, se presentó esta tecnología en el Primer Simposio Internacional de Uva de Mesa y Pasas con un referente internacional en el tema, el doctor Matthew Fidelibus. Luego, comenzaron los primeros estudios INTA en el año 2010 y en la actualidad hay una alta tasa de adopción tecnológica", relata Espíndola a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.

MENOS COSTOS

Y continúa: "Unas de las primeras preguntas a responder fueron: ¿el DOV reduce la producción? ¿Qué cantidad de jornales son los necesarios? ¿A dónde está el beneficio del sistema? Hoy estas respuestas las tenemos y son muy claras. El Sistema DOV, bien aplicado, no va a producir una disminución de los rendimientos en kilogramos por hectárea -se registran hasta 10 toneladas por hectárea- y tampoco altera la relación de secado -se conserva en 1 kilo de pasa obtenida de 4 kilos de uva-".



Entonces Espídola se pregunta "¿reduce la producción?": "No. Se necesitan hasta 10 veces menos de jornales por hectárea -relaciones 100/10- y ahorros de costos en la mano de obra de un 70% con una ventaja adicional: la pasa no se pudre, se hace una cosecha muy tranquila y el volumen a cosechar es cuatro veces menor. Así, el beneficio más importante estará en una gran reducción del costo de cosecha", explica agregando: "No hay traslado a secadero, tendido, volteo ni levantado. A igualdad de ingreso y menor costo, el beneficio siempre es mayor, incluso con rindes de 6 toneladas por hectárea de pasas de uva".

¿CÓMO SE PODA?

"El sistema se comienza con la poda invernal. En primera instancia hay que hacer regulación de carga -riqueza de poda-, con la medición del peso de madera. Calculada la cantidad de cargadores se distribuyen: todos los cargadores hacia una melga y sólo seis yemas por planta -tres pitones-, hacia la otra melga. Así quedan melgas completas de cargadores o zona de fruta y pitones o zona de renuevo por madera. Luego,durante la desconexión de verano o corte de cargadores con fruta madura, se adelanta la poda en el 50% de la superficie y en la siguiente temporada cambia la zona de producción, alternándose año a año.

Ing. Rodrigo Espíndola

COSECHA MECÁNICA

Para Espíndola "en DOV se utilizan máquinas de cosecha horizontal tipo Puccinelli. Estas son poco comunes en la zona, trabajan sobre terrenos muy bien nivelados y tienen una velocidad de avance que permite una cosecha cercana a las 4 hectáreas por día".



Y destaca: "Se conoce un desarrollo privado, el de Industrias Meló, y un desarrollo estatal de INTA-Facultad de Ingeniería o Cuyana Cosechadora. La eficiencia de los sistemas mecánicos es mayor que la cosecha manual y está en el orden del 95-99%, según la velocidad de trabajo y regulaciones de la maquinaria", sentencia el especialista.



Y por último afirma: "los espalderos DOV, desarrollo sanjuanino, permitirán una cosecha mecánica de pasas de uva secadas en espalderos, bajando la inversión y el costo de cosecha".





EN NÚMEROS

800 plantas por jornal es el rinde promedio de un operario en corte de cargadores o poda de verano.



EL DATO