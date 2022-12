Brasil aparece en la 32¦ posición en el ranking de países más visitados a nivel mundial, destacándose con la puntuación más alta de Sudamérica. El país tiene un potencial turístico como pocos países del mundo. Encontrás bellezas naturales como las playas, la sabana y el Pantanal, además de la selva tropical más grande del mundo, la Amazonia. En fin, que en Brasil hay hermosos paisajes, carnaval, samba y caipiriña todos lo sabemos, pero hay algunas informaciones que posiblemente no sepas y que deberías saber antes de vacacionar en Brasil.



Río de Janeiro

Es uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y financieros del país, y es conocida internacionalmente por sus íconos culturales y paisajes, como el Pan de Azúcar, la estatua del Cristo Redentor (una de las siete maravillas del mundo moderno), las playas de Copacabana e Ipanema, el estadio Maracaná, el Parque Nacional de Tijuca (el mayor bosque urbano del mundo), la Quinta da Boa Vista, la isla de Paquetá, las Fiestas de Fin de Año en Copacabana y la celebración del Carnaval. Las actividades y paseos que ofrece la ciudad son innumerables. Las antiguas e interesantes arquitecturas de las iglesias, sus playas, islas, cerros, miradores, parques, centros culturales, museos, tours de turismo aventura, ecológico y comunitario, son algunas de las propuestas más populares.



Paquete

Incluye: Aéreos desde y hasta Mendoza directos por Aerolíneas Argentinas

Salida: 21 enero

8 noches de hotel con desayuno.

Traslados de entrada y salida en Río.

Asistencia de viajero.

U$S 965 + 235 de impuestos.

Precio por persona en base a habitación doble "Hotel Vermont Ipanema".

U$S 1.070 + 472 de impuestos.

Precio por persona en base a habitación doble "Hotel Windsor Tower".

En caso de pagar en pesos hay que agregar percepciones.



Búzios

Está localizada en una península con 23 playas. A sólo dos horas de Río de Janeiro, esta antigua aldea de pescadores tiene diversas aventuras que ofrecer a quienes llegan en busca de playas, naturaleza, deportes y vida nocturna. El clima es cálido y benigno. Los vientos y su especial topografía hacen que sea una playa atípica por lo poco que llueve. Cuando en Río de Janeiro (a menos de 200 km) está lloviendo, lo más seguro es que en Búzios esté soleado.



Paquete

Incluye: Aéreos desde y hasta Mendoza directos por Aerolíneas Argentinas.

Salida: 21 enero y 7 febrero

8 noches de hotel con desayuno.

Traslados de entrada y salida desde Río.

Asistencia de viajero.

U$S 1.010 + 235 de impuestos.

Precio por persona en base a habitación doble "Hotel Vila Do Sol".

U$S 1.185 + 235 de impuestos.

Precio por persona en base a habitación doble "Hotel Aguas Claras".

En caso de pagar en pesos hay que agregar percepciones.



Otros paquetes tentadores

Buzios + Arraial do Cabo

Aéreo desde Mendoza.

Salida 14/01/2023

8 noches de alojamiento c/desayuno (3 en "Buzios dos reis" + 5 en "Estalagen do porto").

Traslados.

Asistencia al viajero.

Precio por persona en base doble U$S 1.309 + imp. U$S 242.



Angra dos reis

Aéreo desde Mendoza

Salida 3 y 23/01/2023

8 noches c/desayuno.

"Daleste pusada".

Traslados de llegada y salida.

Asistencia al viajero.

Precio por persona base doble U$S 1.100 + imp U$S 195.



