Si hay una manera infalible de reconocer a alguien es por su modo de caminar. No falla, porque sin duda cada persona tiene una forma de andar única, aunque no siempre sea la mejor. Es que tanto el pie plano, como cualquier otra afección pueden ocasionar serios problemas, no sólo en la marcha sino en otros tantos aspectos de la salud. Afortunadamente la tecnología avanza a pasos agigantados en lo referido a plantillas ortopédicas inteligentes que se hacen de manera personalizada según el problema o necesidad de cada individuo.



En San Juan, una vez más, el licenciado en kinesiología, Cristian Abelín, revolucionó el mercado con plantillas HSN con tecnología Sensor Bar - de Sensor Medica-, que se realizan tras una evaluación general del paciente. El resultado: mejora sustancialmente la calidad de vida de quienes las usan, sea un deportista de elite o una persona común que necesita recuperar su funcionalidad, evitar dolores articulares, prevenir o corregir alteraciones.



Este soporte llega renovado y más moderno. Las conocidas hasta ahora de esa marca estaban hechas en polímeros de diferentes densidades, en tanto las actuales ofrecen un material específico para cada paciente. Esto sin contar la barra direccional estabilizadora, otra de torsión, talonera antideslizante, botones antidispersión de energía y nervaduras que asisten a la propulsión. "Esto es muy importante para la absorción del impacto, algo óptimo para que las articulaciones o partes óseas superficiales no se desgasten, ni se produzca un desequilibrio biomecánico", indica Abelín quien realizó los cursos de actualización en forma virtual con especialistas italianos debido a la pandemia, y en forma presencial, en aquel país, la especialización en Posturología Clínica.



Las plantillas de última generación son óptimas para quienes sufren de artrosis, tienen problemas de sobrepeso, como así también para deportistas o personas que tienen actividad física.



"De hecho nosotros sponsoreamos a deportistas, entre ellos a Sonia Procopio, quien a pesar de tener pie plano rompió el récord en el Aconcagua 360, en el 2020", agrega el profesional.



Tener esta afección es mucho más común de lo que cualquiera puede creer, al igual que el pie valgo (tobillo hacia adentro), entre otras que según la edad pueden ser corregidas o mejoradas con esta plantilla.



La confección de este soporte depende no sólo del equipo para evaluar si no también de la interpretación de la información que sólo la puede hacer un profesional capacitado y especializado por Sensor Medica, que además exige la especialización en Posturología Clínica.



Esta última es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el Sistema Tónico Postural, encargado de mantenernos en posición erguida y en equilibrio, su regulación a todos los niveles, posibles alteraciones y sus tratamientos.



"Se evalúan los pies, la boca, los ojos, ya que son tres captores que se integran al oído interno del equilibrio. Eso sirve para realizar un diagnóstico funcional tanto a un deportista de elite como a cualquier otra persona", concluye el especialista.





El dato

Clínica Guadalupe

Dirección: Matías Zavalla Norte 402

Turno al teléfono: 4262090. O en la web HSN San Juan

Obras sociales por reintegro