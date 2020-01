¿Quien no tuvo la ilusión de esperar a los Reyes Magos? ¿Quién no preparó agua y pasto para los camellos? ¿Quién no les escribió una cartita? Ni hablar de los afortunados que tuvieron la suerte de verlos entre sueños. Una costumbre de años y años que concluye con la cara de felicidad de los pequeños -y otros no tanto-, la mañana de cada 6 de enero. Por lo tanto hoy ya están todos ansiosos porque termine el día para esta noche poner los zapatitos y esperar la sorpresa.



La historia indica que los Reyes Magos de Oriente fueron ilustres visitantes que, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde países remotos para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. Siguieron una estrella, conocida popularmente como Estrella de Belén. No obstante la Biblia sólo indica que eran "magos", no reyes, no dice sus nombres y no dice que fueran 3 (se deduce por lo que eran tres regalos). Estas creencias fueron agregadas varios siglos después y se han mantenido en la tradición popular.



También se dice que estos magos eran representantes de religiones paganas de pueblos vecinos que interpretaban las estrellas y sus pronósticos, pero que finalmente se postraron ante el hijo de Dios para adorarlo.



Con respecto a los nombres -Melchor, Gaspar y Baltasar-, las primeras referencias parecen remontarse al siglo V a través de dos textos, el primero titulado "Excerpta latina bárbari", en el que son llamados Melichior, Gathaspa y Bithisarea y en otro evangelio apócrifo donde se les llama Balthazar, Melkon y Gaspard.



Ya en el Siglo XXI, en la era tecnológica, para ayudar a los Reyes Magos en la compra de los juguetes más pedidos, Rodney propuso una guía de orientación de las cosas que piden los chicos actuales.



Patinetas para dedos. Desde 290 pesos

Más de tres años

Paw Patrol. Desde 975 pesos

La Patrulla Canina completa de Nickelodeon

Más de tres años

Minecraft. Desde 450 pesos

Se basa en bloques - la mayoría con forma de cubo y de las mismas dimensiones-. Se arman diferentes objetos.

Más de tres años

Spiderman -muñeco-. Desde 1.700 pesos

Más de 4 años

Nerf -arma lanza dardos-. Desde 3.800 pesos

Es un arma de plástico con proyectiles de gomaespuma.

Más de 8 años

Omnitrix. Desde 2.800 pesos

Es un dispositivo con la apariencia de un reloj, que lleva Ben en su brazo y con el que puede transformarse en 10 criaturas alienígenas con diferentes tipos de habilidades. Con luz y sonido.

Más de 4 años.

Fortnite -Overtaker-. Desde 4.000 pesos

Figura articulada de colección con 22 puntos de articulación. Fortnite, el épico videojuego más conocido de la historia, sale de la pantalla con las figuras de sus personajes.

Más de 12 años

Pinypon. Desde 500 pesos

Los mini muñecos de Pinypon permiten intercambiar la ropa, el pelo y sus complementos. El juego de cambiar las piezas, aparte de ser muy divertido, también ayuda a los niños en el desarrollo a la motricidad fina.

Más de 3 años.

Mi bebé de Yolibell -toma la mamadera-. Desde 1.200 pesos

Más de 3 años.

Muñeca Elsa de Frozen. Desde 3.800 pesos

Más de 3 años.

Valija Juliana tatuajes. Desde 1800 pesos

Contiene manga de nylon, tatoo maker, 3 crayones para pintar dibujos, gemas auto adhesivas. taponador, stencil, esponja, tatuajes transfer, manual de ideas, entre otros elementos necesarios para su aplicación.

Más de 5 años

LOL Surprise. Desde 2.300 pesos

Estas muñecas sorpresa son uno de los juguetes deseados en los últimos tiempos. Cada una viene en el interior de una bola sorpresa que se envuelve en 7 capas. Entre cada capa hay una pista que va develando qué muñeca se encuentra dentro. En el centro se encuentran 4 o 5 bolsas ciegas que incluyen la muñeca, zapatos, un traje y accesorios.

Más de 6 años.

Cry Babies (bebé que llora). Desde 4.600 pesos

Cada versión incluye 6 accesorios diferentes para jugar. Tiene un contenedor para colocar agua que le permite llorar con lágrimas "reales".

Más de 18 meses

