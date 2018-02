Helados, tragos, cerveza, gaseosas, comidas rápidas, y muchos otros permitidos, suelen ser un muy mal combo para ganar kilos en el verano. A esto se suma que los días de vacaciones son una buena excusa para darse "gustitos" en encuentros con amigos o familiares que siguen sumando calorías. Como si fuera poco, gran parte de la población decide dejar la actividad física hasta "que pase el calor". Ante este panorama se suelen cometer errores como realizar ayunos o dietas muy rígidas que al cabo de un par de días terminan en la nada. En estos casos siempre se aconseja seguir la sugerencia de los especialistas para perder kilos y a cambio ganar en salud.



En este sentido Daniela Fullana, licenciada en Nutrición de Dieta Club Cormillot, indica que "la ingesta excesiva de alimentos ricos en hidratos de carbono de absorción rápida y grasa, que se consumen durante las vacaciones, deja sus huellas en el organismo, los síntomas más comunes que suelen experimentarse son dolores de cabeza y muscular, sed, descompostura estomacal, náuseas y vómitos. Para revertir esta situación, muchas personas tienen instalada la creencia errónea que mientras menos se come o realizar ayunos prolongados puede ser útil para desintoxicar el organismo y perder peso, pero esto no es así, por el contrario puede afectar nuestra salud, debido a que el organismo necesita la energía que proviene de los alimentos", explica la especialista



No hay que olvidar que cuando el ayuno es prolongado el cuerpo intenta conseguir la energía de otra fuente y lo hace transformando las proteínas de los músculos en glucosa, de esta manera se produce una pérdida de peso que no es resultado de la reducción de la grasa corporal, si no de la masa muscular y de líquidos, lo cual trae consecuencias como deshidratación , descenso brusco de la presión arterial, pérdida de masa muscular, entre otros.

Por ese motivo Daniela recomienda:



* Para eliminar eliminar toxinas y recuperar la energía es conveniente desintoxicar al organismo, por medio de dietas desintoxicantes y alimentos con alto poder depurativo. Estas están diseñadas para alcanzar objetivos a corto plazo, motivo por el cual pueden realizarse de 3 a 7 días. Están contraindicadas en niños, adolescente, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y cardiacas y personas con problemas alimenticios.





* Luego de esta etapa de desintoxicación que debe ser supervisada por un profesional, lo más recomendable es seguir un plan de alimentación adecuada a cada persona durante todo el año, que se adapte, contemple y cubra todos los requerimientos nutricionales de la persona, y evitar de esta manera efecto rebote.



* A continuación un ejemplo de dieta desintoxicante para poner en práctica.



Día tipo Detox:



Desayuno: vaso de licuado de Melón y frutillas con agua + 1 tostada de pan integral con queso blanco descremado.



Colación: 1 pote de yogur con 1 cda. de semillas de lino molidas



Almuerzo: filet de merluza al limón + ensalada de repollo blanco, colorado y rúcula + 2 kiwis.



Colación: 1 taza de ensalada de frutas con una 1cucharada de semillas de lino molida.



Merienda: 1 vaso de jugo de naranja exprimida + 1 tostada de pan integral con tomate y 1 cassette de queso tipo por salud light.



Cena: Tortilla de espinacas con claras + ensalada de lechuga, espinaca y tomate + 2 mitades de durazno light.





Consejos saludables

* Beber entre 2 y 3 Litros de Agua y bebidas no calóricas diariamente



* Comer más frutas y hortalizas frescas: el limón, la cereza, la uva, la sandia, el melón, la frutilla, el pomelo y el ananá, son las frutas con mayor poder depurativo, y entre las hortalizas se encuentran fundamentalmente el espárrago, la acelga, la espinaca, el apio, el ajo, la cebolla, la berenjena, el puerro y el pepino.



* Consumir al menos 1 yogur descremado. Este contribuye al equilibrio de la flora intestinal y favorece la digestión.



* Consumir más cereales integrales como galletitas, pan, pastas y arroz integral.



* Aumentar el consumo de pescados. A diferencia de las carnes rojas y el pollo, el pescado tiene poca grasa y es rico en omega 3, que además de otras funciones importantes favorece la desintoxicación.



* Evitar la sal.



* Realizar actividad física.



* Consumir diariamente una porción de grasas vegetales tales como aceite de oliva, soja o canola; y frutas secas.



* Planificar un gusto semanal, esto lo ayudara a mantener el plan en el tiempo.



Fuente

Lic. Daniela Fullana

Dieta Club Cormillot