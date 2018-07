¡Atención papás! A no desesperarse. Es que recién está por comenzar el receso escolar de invierno y quedan al menos 15 días con niños deambulando por la casa y reclamando qué hacer para no estar aburridos. Opciones hay muchas, pero si la imaginación no es suficiente y si se acabaron las alternativas caseras, se puede recurrir a los principales centros comerciales de la provincia que armaron su propio calendario con propuestas. A tomar nota.





Talleres de jueves a sábado



Los responsables del Paseo San Juan, colindante al predio del Hiper Libertad, armaron una serie de actividades recreativas de la mano del grupo Kudén. Los integrantes de este equipo especializado en recreación -María Belén Moreno Ávila, Patricia Delgado, Danila Salina, Natalia Lucero, María Danila Moreno, Ariel Cataldo, Gonzalo Rojas, Jonathan Alaniz, Julieta Lopardo, María Elena Carrizo, Josefina Garelo, Rocío Scarso y Valentina Paez- proponen unas vacaciones de invierno inolvidables y cargadas de talleres. El jueves 12 habrá uno sobre "La fiesta de los valores'', el viernes 13 uno de murga para convertir el Paseo San Juan en un carnaval, el sábado 14 un laboratorio creativo para lograr "Un mundo mejor''. Al otro fin de semana retoman las actividades con una fábrica de cuentos y laboratorio científico (el viernes 20) y una gran kermes (el sábado 21).



Según detalló Fernando Montivero, el coordinador del paseo comercial, la participación en estas actividades es gratuita y no es necesario llevar nada. "Solo hay que venir a jugar y divertirse. Tampoco hace falta inscripción previa. El lugar de encuentro para estas actividades será el ingreso número 3 del Paseo'', explicó.





Cuentos, maquillaje y títeres



Desde mañana y hasta el 20 de julio, en el primer piso del Espacio San Juan Shopping Center -justo al lado de Café Martínez- se armará un espacio con estrellas, lunas y astronautas para entrar en unas verdaderas "Vacaciones en el Espacio''. Allí, todos los días de las dos semanas del receso escolar, puntualmente a las 18 horas habrá diferentes actividades organizadas en conjunto con personal de la Municipalidad de Rivadavia y con miembros de la ONG Constancia y Acción.



Stefania Tallarita, jefa de Marketing del Espacio San Juan, detalló que los lunes habrá Rincón de Arte y Maquillaje Artístico. Los martes, jueves, sábados y domingos, habrá Cuenta Cuentos, taller de pintura, maquillaje artístico y diferentes juegos. Los miércoles será el turno para los cuentos y los viernes, taller de teatro y títeres.



En ningún caso habrá que pagar para divertirse. Ni tampoco anotarse con anticipación.





De todo un poco



Prácticamente en todo el predio del Patio Alvear y con ayuda de los propios comercios, habrá sorpresas para los más chiquitos de la casa.

>



Por ejemplo, en el Hall de ingreso principal, de lunes a viernes, de 18 a 21, habrá juegos recreativos (del tipo Juego de la Oca, pero en versión gigante) para chicos inquietos, a partir de los 8 años. Mientras que en el local 87 de planta baja (al lado de Neverland) habrá un espacio de lectura y arte para chicos entre 3 y 7 años. Ambas propuestas serán coordinadas por un grupo de profesores de Plástica, estudiantes de Teatro y profesores de Educación Física. Para participar sólo habrá que llegar hasta cada rinconcito (el ingreso es libre y gratuito ya que los insumos y materiales son proporcionados por Patio Alvear Shopping). Y con tan sólo ir a divertirse, los chicos se llevarán golosinas de premio e inclusive descuentos para hacer compras en diferentes locales del centro comercial.



En el Play Cinema, habrá promociones en las primeras funciones -a las 14 y las 15 horas- para las películas animadas como "Los increíbles 2'' y "Hotel Transilvania 3'', aunque también se incluyen las de otros géneros. Solamente en esos horarios -todos los días- las entradas costarán $100 para películas 2D y $110 para 3D.

>



El sector de juegos Neverland -en la planta baja del Shopping- estrenará nuevos juegos que empezarán a funcionar todos los días de vacaciones a partir de las 11. Según promete Natalia Suárez, encargada de Marketing del Patio Alvear, habrá promociones especiales.



Además habilitarán un sector para más entretenimiento, en el primer piso, hacia la izquierda para el "Teatro del Patio''. Desde el jueves 12 al domingo 22 de julio habrá 3 funciones (a las 15:30, 17:30 y 19:30) para disfrutar de la muestra de Animatronic de la Era del Hielo, espectáculos en vivo, shows de magia, teatro y arte circense. Este evento producido por "Más Alto Producciones'' está destinado a niños de todas las edades y la entrada tendrá un valor de 130 pesos.