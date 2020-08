Fotos: Gentileza Téc. Agr. Manuel Minguez



Quizás sea esto lo que hace tan atractivo el negocio de la agricultura y su manejo. En forma continua, y sin descanso, aparecen en el mundo novedades que tienden a las mejoras permanentes. Todo en la búsqueda de la eficientización de labores y la optimización en el uso de los insumos rurales.



Hace muy poco tiempo, dimos en páginas de Suplemento Verde , el uso de las nanopartículas y las ventajas que esto acarrea para el sector agrícola. Es que la gran área superficial de las nanopartículas, provoca una redistribución de los átomos, aumentando exponencialmente la interacción, y como consecuencia facilitando el accionar de los agroproductos. Y con ello, se potencia el resultado buscado.



Hoy, otra empresa, líder en coadyuvantes, lanza una novedad.

Botella de A T 35 Gold. La innovación permanente en coadyuvantes.



Continuando con su serie permanente de charlas virtuales vía plataforma Zoom, tan utilizadas en estos tiempos actuales, la empresaAlltecBio, lanzó A 35 T Gold, "porque tus aplicaciones valen oro". Con ese slogan y entendiendo que es hoy el único coadyuvante argentino que opera con tecnología de nanoemulsión.



El día lunes 10 de agosto, se realizó este lanzamiento vía virtual, en el encuentro "Herbicidas y Malezas", con los disertantes ingenieros agrónomos especialistas Luis Lanfranconi, del INTA y Marcelo de la Vega, de la UNT, detallando la explicación del nuevo producto, a cargo del ingeniero agrónomo José María Martínez, coordinador técnico de AlltecBio.



El miércoles 12 de agosto, el mismo lanzamiento de producto, se realizó en el encuentro online gratuito denominado "Plagas y Coadyuvantes", con los disertantes ingenieros agrónomos Daniel Igarzábal y Roberto Peralta, de Halcón Monitoreos, y con la exposición sobre el A T 35 Gold, nuevamente por el ingeniero agrónomo José María Martínez.



Finalmente, ayer viernes, la reunión virtual, con gran cantidad de participante fue "Compatibilidad de Mezclas de Tanque y Sinergia. Coadyuvantes y Principios Activos". En ella, hablaron Juan Cacciavilani y Lucio Abatedaga, de la firma Deméter Lab, y finalmente José María Martínez, de la empresa organizadora.



Manuel Minguez, profesional sanjuanino, y RTV de la zona Cuyo, expresó a este medio periodístico "siempre avanzando, desde nuestra empresa estamos presentando un novedoso producto adyuvante, que potencia todas las aplicaciones, dado que trabaja con nanopartículas. Con presencia en 5 países sudamericanos (Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina) queremos facilitar las aplicaciones de productos y brindar asistencia técnica in situ".



Posteriormente, el referente dijo "estamos realizando trabajos integrales, es decir, no sólo informar y vender un producto de uso agrícola, sino también asesorar en la aplicación correcta, y trabajar en la post venta; tenemos un diálogo permanente con el usuario".



Continuó "por ejemplo en el caso de la Asociación Tomate 2000, somos socios adherentes del programa, convenimos con ellos calibrar todas las máquinas pulverizadoras y asesorar a los agricultores en el uso correcto y en la limpieza posterior de esta herramienta. Hemos encontrado "de todo" en este tema. Y para poder aplicar bien un determinado insumo, primero hay que calibrar, controlar y limpiar bien las pulverizadoras responsables de la labor".



Mencionó luego "estamos trabajando con tarjetas hidrosensibles, por ejemplo, y medimos o rastreamos las gotas que caen en una aplicación. Y esto es fundamental, según que producto se esté usando, según cultivo, fase o etapa de su vida vegetal, objetivo, etc."



Agregó "ahora hemos hecho unos vinilos o stickers que se van a colocar a cada pulverizadora que se controle y ajuste por nuestra parte".



El joven técnico agrícola indicó que "tenemos un lema de trabajo para este año, que es: Evolución, Integridad y Pasión", creo que sencillamente define nuestro accionar como empresa.



ALLtecBio es una firma que en forma continua dialoga con el sector. Y no descansa.



Hace pocos días realizó una charla virtual online, sobre "Aplicaciones aéreas en Frutales y Olivos", en la que reunieron más de 50 personas, de Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan y hasta de Chile y Uruguay. Igualmente, hubo una disertación vía Zoom para productores de vid, una semana antes.

Téc. Agr. Manuel Mínguez, RTV AlltecBio, Zona Cuyo

Este producto innovador, de tecnología superior, es de múltiples usos y mejorará mucho los resultados de las aplicaciones.

Téc. Agr. Manuel Mínguez



Tarjeta hidrosensible.

El uso de las tarjetas hidrosensibles



Partiendo de la base que "no hay dos aplicaciones iguales en el cultivo", y que cada hora en el campo cuesta, las aplicaciones son estudiadas cada vez más. Y en ello incide el tamaño de las gotas. Este último al momento de utilizar fitosanitarios es la clave para una aplicación eficiente y sin derivas. El principal objetivo al momento de pulverizar es que el producto llegue al blanco, sin afectar a la sociedad ni al ambiente. Es por esto que, el uso de distintos coadyuvantes resulta imprescindible al momento de realizar aplicaciones. El primer paso para un control eficiente es conocer bien la plaga a la cual nos enfrentamos y elegir el producto correcto a utilizar. El tamaño de gotas y la cobertura de las mismas (número de gotas por centímetro cuadrado), son dos de los principales parámetros que se deberán verificar al momento de realizar una aplicación con productos fitosanitarios. Nos brindan información para saber si la aplicación resultó eficaz, sin generar inconvenientes por deriva. La tarjeta hidrosensible es una herramienta fundamental para poder lograr aplicaciones eficientes y responsables. Este material es un papel, de color amarillo, muy sensible a la humedad. Al entrar en contacto con una gota de agua o líquido, se mancha de color azul, revelando el lugar donde ha caído la gota. Su uso es fundamental al momento de realizar una aplicación por dos motivos. Uno, permite evaluar la calibración de la máquina. Y dos, comprobar la calidad de la aplicación realizada. Las tarjetas hidrosensibles evalúan la distribución de gotas, tamaño de las mismas y permiten verificar que no se hayan generado derivas. Pueden utilizarse tanto en aplicaciones aéreas como terrestres. Se recomienda colocar tarjetas hidrosensibles en lugares al azar. Tanto en la parte superior, media e inferior del cultivo.