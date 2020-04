Llega el Día Mundial de la Salud en plena pandemia de coronavirus. Por eso el lema de este año es "Cobertura sanitaria universal", más que una necesidad en estos tiempos difíciles. Fue en el año 1948 cuando la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril para conmemorar este día y dedicarlo a las normas sanitarias más urgentes del planeta. Debido a las condiciones actuales el tema elegido por Revista Oh!, son las alergias de la estación, la diferencia entre este tipo de patología, la gripe común y el Covid 19. El doctor Mario Leopoldo Más (MP:2291 ME:16), profesional de extensa trayectoria en el medio, especializado en alergias, disipa todas las dudas que se pueda tener al respecto.





-¿Qué tipo de alergias predominan en el otoño?



Al igual que en primavera las alergias que predominan son las rinitis y cuadros de broncoespasmo con asma, secundarias a irritaciones de la vía aérea alta y baja por alérgenos en el aire, por los vientos.





-¿Se pueden prevenir?



Se puede prevenir con consultas tempranas ya que el paciente sabe que época del año es la que presenta más síntomas y cuadros relacionados a los cambios climáticos, generalmente con antialérgicos vía oral o de uso tópico, puf nasales o bronquiales es suficiente, en los casos mas severos hay que hacer la consulta con alergistas y neumonólogos.





-¿El uso excesivo de lavandina u otros desinfectantes para combatir el coronavirus, puede producir algún tipo de alergias?



Generalmente la lavandina y otros productos de limpieza producen alergia en un grupo pequeño de personas, si son mal usados, provocan cuadros irritativos de la vía aérea de distinta complejidad dependiendo de la sustancia, concentración y tiempo de exposición. Lo correcto es usar lo elementos con las diluciones correspondientes y evitar las mezclas de esos productos de limpieza, así se previene la irritación de la vía aérea y muchos síntomas como por ejemplo pérdida de olfato, irritación ocular, tos, que son los más comunes.





-¿Qué medidas preventivas deben tomar los pacientes alérgicos en la situación actual?



Son las mismas que para toda población, excepto que tenga alguna otra patología asociada que deba extremar el aislamiento social. El uso del barbijo es para todas las personas en general, junto con el uso de máscaras que protejan los ojos, sólo cuando se va a concurrir a lugares de posible contagio por la cantidad de individuos que no respetan las distancias mínimas de uno o dos metros para disminuir las posibilidades de contagio.



Si está en su casa no es necesario que use el barbijo y la máscara igual que si tiene que desplazarse en su auto sin otros pasajeros. También es útil taparse la boca al toser o estornudar con el pliegue del codo o taparse la boca con un pañuelo descartable, el lavado de manos con jabón de cualquier tipo o con alcohol en gel o alcohol diluido con agua. Lo mismo para el lavado de superficies ya que son medidas muy efectivas para matar los virus. El lavado de ropa con cualquier jabón es suficiente para evitar contagios.





-¿Por qué es útil el uso del barbijo en los alérgicos?



Es útil para evitar que las mucosas estén en contacto con los alérgenos que provocan las crisis, sólo cuando los factores climáticos sean los que desencadenen los cuadros como por ejemplo viento Zonda o polvo de la limpieza de alfombras, o polvo que se levanta por el uso del plumero o lampazo, prácticas que generalmente le están prohibidas a las personas alérgicas. También es útil en el caso de alergias por exposición a inhalantes en el ambiente laboral por ejemplo pintores, carpinteros, jardineros, trabajadores rurales entre otros.





-¿Cuál es la diferencia entre un cuadro alérgico, una gripe o resfrío común y el Covid 19?



Los cuadros alérgicos cursan con congestión nasal, insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea acuosa (moco agua), broncoespasmo (silbido al respirar) con falta de aire, algunas veces con tos, lagrimeo ocular, picazón de ojos y nariz, algunos casos con disfonía. El resfrío común



cursa con fiebre, decaimiento, dolor corporal, congestión nasal y rinorrea que en algunos casos tiene coloración amarillenta o verdosa, este cuadro es producido por un virus cuyos síntomas son autolimitados, pero algunas veces se puede complicar con otitis, sinusitis crisis de asma por lo que necesitarán tratamiento específico. La gripe presenta fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, cansancio, también se puede complicar con otitis, bronquitis, sinusitis. El Covid19 generalmente da síntomas leves como dolor de garganta, tos seca, dolor corporal, fiebre, falta de aire por el cuadro de neumonía que provoca, anosmia (falta de olfato), ageusia (falta de gusto) y conjuntivitis. La gravedad generalmente está asociada a otras patologías que presenta el paciente como diabetes, hipertensión arterial, asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).





- En este contexto ¿Qué consideraciones o sugerencias daría referidas a las patologías mencionadas?



Para el tratamiento de la gripe se debe cumplir con el programa de vacunación anual que hace el estado al grupo poblacional de riesgo: niños, ancianos, alérgicos, inmunocomprometidos, bronquitis crónicos, trabajadores de la salud, docentes. En tanto el tratamiento del resfrío común generalmente con antitérmicos y reposo es suficiente, mientras que las alergias serán tratadas por el especialista. Como para el coronavirus no hay todavía vacuna ni un tratamiento protocolizado, se esta estudiando el resultado de la hidroxicloroquina asociado a antibióticos, por eso se recomiendan todas las medidas aconsejadas a nivel provincial y nacional.



Medidas para protegerse del coronavirus

* Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.





* Si no hay agua y jabón fácilmente disponibles, usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 por ciento de alcohol. Cubrir todas las superficies de las manos y frotarlas hasta que se sequen.





* Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.





* Evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas. Mantener una distancia entre usted y las otras personas de un metro y medio a dos metros.





* Cúbrirse la boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable, o usar la parte interna del codo. Tirar los pañuelos a la basura. De inmediato, lavarse las manos.





* Si está enfermo debería usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas como por ejemplo compartiendo una habitación o un vehículo, y antes de entrar al consultorio de un proveedor de atención médica.





* Si no está enfermo, no necesita usar una mascarilla a menos que esté cuidando a alguien que está enfermo. No obstante algunos médicos recomiendan usarla cuando alguien sale a un lugar público que pueda tener riesgo de contagio (sólo en esos casos).

